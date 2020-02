El capo de Boca Juniors que augura grandes cosas para Sebastián Villa

Sebastián Villa pasa por el mejor momento de su carrera en Boca Juniors. El extremo brilla en el equipo argentino y se ha potenciado de la mano del técnico Miguel Ángel Russo. En la fecha pasada, contra Talleres, el colombiano hizo gala de su velocidad y de su capacidad goleadora, dejando claro que va en el camino correcto para triunfar en la Superliga.

Además de la prensa argentina y de la afición xeneize, los compañeros de Villa en Boca saben de la calidad del colombiano. Así, recibió múltiples elogios del gran capo boquense: Carlos Tévez.



El ‘Apache’ aseguró que Villa está para jugar en Europa. “Es impresionante, hasta para nosotros mismos es impresionante. Tiene una velocidad, un control, una pegada… El techo se lo pone él, porque está para grandes cosas”, dijo Tévez.



Sin embargo, el atacante le hizo una crítica a manera de enseñanza para Villa. “Yo le digo que le falta el último pase. Levantar un poco la cabeza, porque va tan rápido y él puede mirar un segundo antes para ver quién está del otro lado, o para tirar un centro o para tomar decisiones. Es un gran jugador, pero cuando entienda esas pequeñas cosas, no tendrá techo”.



“Trato de hablarle, sacarle lo mejor. Las cosas que siento se las digo, trato de aconsejarlo, porque necesitamos de él, Boca no se puede dar el lujo de no tener a Villa”, añadió Tévez.