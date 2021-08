Pese a la plata, también hay récord: la gran temporada de Pedri

El tinerfeño Pedri González ha coronado este sábado con una medalla de plata olímpica una temporada de récord. Titular en los seis partidos disputados por el plantel de Luis de la Fuente en Japón, Pedri González ha seguido los pasos de los medallistas tinerfeños Sergio Rodríguez, con una medalla de plata y otra de bronce en baloncesto (2012 y 2016), y Eli Chávez, con un bronce en balonmano (2012).



A sus 18 años ha protagonizado un curso estratosférico, en el que ha pasado de debutar en Primera División con 17 años a convertirse en titular indiscutible para Ronald Koeman en el FC Barcelona y para Luis Enrique en la Eurocopa, en la que España se quedó a un paso de la final.

Estratosférico y también de máxima exigencia, pues ha disputado la friolera de 73 encuentros. Con la apuesta de Pepe Mel por el talento de un joven tinerfeño de solo 16 años en el verano de 2019 para el primer equipo de la UD Las Palmas comenzó la meteórica trayectoria de Pedri en el fútbol profesional.



Tras una temporada en Segunda División, llegó a las filas del FC Barcelona, donde se ganó la confianza de Koeman para ser fijo en el centro del campo y firmar un curso que le sirvió para convencer a Luis Enrique, quien lo convocó para disputar la Eurocopa y le dio los galones de titular en la medular de la Roja. Sin apenas tiempo para digerir su participación en la Eurocopa, competición en la que entró en el once ideal, se incorporó a la expedición de la selección olímpica para lograr una histórica medalla para el deporte tinerfeño.



Con su eclosión en la élite futbolística, Pedri González ha situado en el mapa a Tegueste, un pequeño municipio de la isla de Tenerife en el que su familia se gana la vida con una tasca en la que siguen habitualmente las aventuras del joven futbolista. La alcaldesa de Tegueste, Ana Mena, destaca que “era impensable” hace apenas un año que su municipio estuviese “en boca de tanta gente y sea tan visible, gracias a un futbolista que no tiene techo”.



La primera edil recuerda que Pedri González es una persona “muy sencilla, al igual que su familia”, y que aunque todavía tiene “una trayectoria por delante” en el Consistorio ya tienen previsto hacerle algún tipo de reconocimiento. “Llevamos pensándolo tiempo, pero nos vemos limitados por el tipo de acto que se puede hacer ahora. Tegueste le debe un reconocimiento a Pedri”, señala Mena, quien no obstante recuerda que todavía tiene toda una carrera por delante.



Los vecinos de Tegueste siguieron hoy la actuación de su paisano en la final olímpica desde diferentes puntos del pueblo, intercalando los nervios y la emoción del partido con anécdotas de Pedri, que hace no mucho recorría las calles teguesteras con un balón en los pies.



