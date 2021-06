¿Estado de emergencia en Japón? A 36 días de los Juegos Olímpicos

Japón decidió este jueves levantar el próximo 21 de junio el estado de emergencia por covid en casi todo el país, pero mantener ciertas restricciones en Tokio y otras áreas para evitar un repunte a poco más de un mes para los Juegos Olímpicos.

"La presión en el sistema sanitario está mejorando" y desde mayo "se aprecia una continua reducción del número de nuevos contagios en todo Japón", dijo el primer ministro, Yoshihide Suga, en una rueda de prensa en la que explicó los motivos detrás de la decisión. Sin embargo, en algunas regiones el ritmo de reducción de casos se ha estancado "y las nuevas cepas están aumentando los contagios", señaló el mandatario, que afirmó que el mantenimiento de restricciones busca controlar "que no haya un repunte muy serio".



Diez de las 47 prefecturas japonesas más pobladas, entre ellas Tokio, se ven actualmente afectadas por el estado de emergencia declarado inicialmente el 25 de abril y extendido varias veces. A partir del próximo lunes la emergencia sanitaria sólo seguirá vigente en Okinawa (sudoeste), pero siete de las provincias se seguirán viendo afectadas por ciertas restricciones al menos hasta el 11 de julio y que influyen sobre todo en la actividad comercial. Las prefecturas que se verán afectadas por las limitaciones son Tokio, Kioto, Osaka, Aichi, Hyogo, Fukuoka y Hokkaido.



Las autoridades pedirán a los bares y restaurantes de estos territorios que cierren a las 20:00 y que no sirvan bebidas alcohólicas después de las 19:00, una actividad que estaba restringida en las zonas afectadas por la alerta máxima. Suga no descartó un endurecimiento de las restricciones si el número de contagios vuelve a crecer a un ritmo preocupante.

Vacunación

Para aliviar todavía más la presión sobre el sistema sanitario del país, Suga abogó por incrementar el ritmo de vacunación. Las vacunas "serán efectivas para rebajar la presión en el sistema médico", declaró el jefe de Gobierno japonés, que agradeció a quienes ya se han sumado a la campaña y llamó a incrementarla.



Más de 20 millones de personas o en torno al 16 % de la población japonesa había recibido al menos una dosis de la vacuna de la covid hasta este miércoles y el 6 %, la pauta completa. De momento, la campaña de vacunación japonesa está cubriendo a gran escala a personal sanitario y mayores de 65 años, aunque los centros de vacunación en masa operados por militares en Tokio y Osaka empezaron hoy mismo a aceptar reservas de todos los mayores de 18 años, con prioridad para aquellos con enfermedades preexistentes.

'Juegos Olímpicos Seguros'

" El levantamiento del estado de emergencia en Tokio se producirá cuando quede aproximadamente un mes para la apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, prevista el 23 de julio. Suga reiteró en este sentido el compromiso del Gobierno de acoger unos Juegos "seguros" en los que los movimientos de los atletas y otros participantes serán limitados y estrechamente controlados, aunque mencionó sus expectativas de que haya público limitado.



El Gobierno ha anunciado que restringirá a 10.000 el número máximo de espectadores en eventos multitudinarios, culturales y deportivos, independientemente del estado de la pandemia, una medida que estará en vigor en julio y agosto, coincidiendo con los Juegos. Los organizadores, que tienen previsto anunciar algo al respecto antes de finales de este mes, todavía no han decidido si permitirán la entrada de público en las sedes de las competiciones, y en qué medida, pero en caso de permitirse el acceso, tendrán que ajustarse a las directrices gubernamentales.





EFE