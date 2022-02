COI recomienda excluir a deportistas rusos de toda competición

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha recomendado a las federaciones y a los organizadores de competiciones que "no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos" en ninguna de ellas.

Esta medida pretende "proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes", indicó la Comisión Ejecutiva del organismo. La directiva del COI acordó asimismo retirar su máxima condecoración, la Orden Olímpica, a todos los miembros del gobierno ruso que la tengan, entre ellos al presidente del país, Vladimir Putin, su viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, que estuvo a cargo de los Juegos de invierno disputados en Sochi en 2014, y al jefe de gabinete adjunto de la Oficina Ejecutiva del presidente, Dmitry Kozak.



El COI subrayó en un comunicado que su deseo es "no castigar a los deportistas por las decisiones de su gobierno si no participan activamente en ellas", pero matizó que "la actual guerra en Ucrania pone al Movimiento Olímpico en un dilema". "Mientras que los deportistas de Rusia y Bielorrusia podrían seguir participando en competiciones deportivas, muchos deportistas de Ucrania se ven impedidos de hacerlo debido al ataque a su país", subrayó el COI. "Se trata de un dilema que no tiene solución", concluyó, antes de recomendar la exclusión de los competidores del país agresor y de su aliado.



"Cuando esto no sea posible a corto plazo por razones organizativas o legales, la Ejecutiva del COI insta encarecidamente a las federaciones deportivas internacionales y a los organizadores de prueba deportivas en todo el mundo a que hagan todo lo que esté en su mano para garantizar que no se permita la participación de ningún atleta o dirigente deportivo de Rusia o Bielorrusia con el nombre de Rusia o Bielorrusia", añadió. "Los ciudadanos rusos o bielorrusos, ya sea como individuos o como equipos, deben ser aceptados únicamente como atletas o equipos neutrales. No deben exhibirse símbolos, colores, banderas o himnos nacionales", indicó. La Ejecutiva "consideró en particular los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno Pekín 2022 y reiteró su pleno apoyo al Comité Paralímpico Internacional (CPI) y a los Juegos", dijo, aunque no precisó si los dos países implicados en las sanciones participarán en los Juegos.



El organismo ya recomendó el pasado viernes que ninguna competición deportiva internacional se dispute en suelo ruso o bielorruso. Además, "basándose en las circunstancias excepcionales de la situación y considerando la gravísima violación de la Tregua Olímpica y otras violaciones de la Carta Olímpica por parte del gobierno ruso en el pasado, ha tomado la decisión de retirar la Orden Olímpica a todas las personas que actualmente tienen una función importante en el gobierno de la Federación Rusa u otro cargo de alto rango relacionado con el gobierno". Entre ellos figuran Vladimir Putin y los citados Chernyshenko y Kozak. La Ejecutiva "agradece los numerosos llamamientos a la paz realizados por deportistas y miembros de la comunidad olímpica mundial", en particular los hechos por atletas rusos.

"La Ejecutiva reafirma su plena solidaridad con la comunidad olímpica ucraniana. Están en nuestros corazones y pensamientos", añadió en un comunicado en el que informa de la creación de un fondo de solidaridad y agradece el apoyo ya ofrecido a Ucrania por otros comités olímpicos y federaciones.







