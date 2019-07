Definida la programación de la fecha 1 del Torneo de Ascenso II

Vuelve la acción en el fútbol de la Primera B y los 16 equipos participantes empiezan su recorrido para buscar uno de los dos cupos que dan el ascenso a la Liga en un decisivo segundo semestre. La Dimayor ha anunciado de manera oficial la programación de los ocho encuentros que componen la primera fecha del Torneo II.

Así quedó definido el calendario de la fecha 1 del Torneo de Ascenso – II, que se llevará a cabo entre el sábado 20 de julio y el martes 23 de julio:



Todos contra todos fecha 1



Sábado 20 de julio:



Valledupar FC vs Leones FC Hora: 3:00 p.m. Estadio: Armando Maestre



Barranquilla FC vs Llaneros FC Hora: 3:00 p.m. Estadio: Romelio Martínez



Orsomarso SC vs Real Cartagena Hora: 3:00 p.m. Estadio: Francisco Rivera Escobar



Domingo 21 de julio:



Tigres FC vs Cortuluá Hora: 2:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo



Atlético FC vs Bogotá FC Hora: 3:00 p.m. Estadio: Pascual Guerrero



Real San Andrés vs Boca Jrs de Cali Hora: 3:30 p.m. Estadio: Ervin O´neill



Lunes 22 de julio:



Deportes Quindío vs Boyacá Chicó Hora: 6:00 p.m. Estadio: Centenario Televisión: Win Sports



Martes 23 de julio:



Deportivo Pereira vs Fortaleza CEIF Hora: 7:30 p.m. Estadio: Hernán Ramírez Villegas Televisión: Win Sports