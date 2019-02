Real Cartagena y Quindío van en busca del liderato del Torneo

Este domingo se verán las caras dos de los equipos que están llamados a pelear por el ascenso en la presente temporada, aunque todavía falta mucho camino por recorrer en este Torneo, ambos conjuntos han empezado con pié derecho y están en la búsqueda de puntos para evitar angustias a la hora de entrar al grupo de los ocho finalistas.

Tanto ‘heroicos’ como ‘cafeteros’ han sumado ocho unidades, resultado de dos triunfos y dos empates, además han sido equipos que han demostrado su contundencia en el ataque. Sin dudas, aspectos que hace más llamativo el duelo que se tiene programado para este domingo, a partir de las 3:30 de la tarde, en el estadio Jaime Morón.



Los cartageneros llegan en óptimas condiciones para afrontar el encuentro, aunque tuvieron que soportar un largo viaje tras su partido contra Atlético, en Cali, el plantel de jugadores se ha recuperado físicamente tras el desgaste. También se destaca la recuperación de Robert Harrys y Henry Castillo tras recibir algunos golpes que no representaron mayores consecuencias.



“El equipo ha ido evolucionando con el pasar de las fechas y que se ha logrado alcanzar resultados importantes en este inicio de temporada, pero también soy consciente de que este es un grupo nuevo, de que aún hay muchas cosas por corregir y de que debemos seguir trabajando en la conformación de un equipo que responda a nuestras expectativas. Quindío será un rival complicado y en donde también nos pondremos a prueba ante un equipo que tiene una delantera rápida y con gran poder de definición”, declaró Richard Parra, técnico de Real Cartagena.



Por su parte, Quindío ya se encuentra en la ‘ciudad amurallada’ para enfrentar un duelo de gran importancia para buscar el liderato en la tabla, sus flojos resultados como local ha tenido que recomponerlos fuera de casa y, con dicha fórmula, ha logrado despegar de buena forma en el Torneo. Un aspecto que lo convierte en un rival de cuidado para los ‘heroicos’.



Los dirigidos por Alberto Suárez presentan un buen panorama desde lo físico y deportivo, llegan a este encuentro con el plantel completo y contando con los jugadores que han venido actuando regularmente. Los de Armenia han son el equipo más goleador, hasta el momento, en el campeonato con 8 tanto en cuatro partidos. Sin duda, un arma que esperan siga funcionando ante una de las defensas más fuertes en el Torneo.



“Partido complicado contra un rival que también ha tenido un buen rendimiento en estas cuatro fechas, sabemos de su poder en el ataque, pero nosotros también hemos demostrado contundencia a la hora de definir frente al arco rival. Sumar es el objetivo para seguir en la parte alta de la tabla e ir paso a paso en esa lucha por llegar a los cuadrangulares finales y por la reclasificación”, añadió Henry Hernández, uno de los hombres gol en el Quindío.



Así se jugará la quinta fecha del Torneo de ascenso, que se llevará a cabo entre el domingo 24 de febrero y el lunes 25 de febrero:



TODOS CONTRA TODOS FECHA 5



Domingo 24 de febrero:



Universitario de Popayán vs Atlético FC Hora: 11:30 a.m. Estadio: Ciro López



Orsomarso SC vs Valledupar FC Hora: 3:00 p.m. Estadio: Francisco Rivera Escobar



Cortuluá vs Fortaleza CEIF Hora: 3:30 p.m. Estadio: Doce de octubre



Real Cartagena vs Deportes Quindío Hora: 3:30 p.m. Estadio: Jaime Morón



Real San Andrés vs Tigres FC Hora: 3:30 p.m. Estadio: Erwin O´neil



Lunes 25 de febrero:



Bogotá FC vs Llaneros FC Hora: 2:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo



Leones FC vs Barranquilla FC Hora: 6:00 p.m. Estadio: Ditaires Televisión: Win Sports



Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira Hora: 8:00 p.m. Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports