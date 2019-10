La nueva polémica decisión de la Dimayor para decisivo partido de la B

La Dimayor vuelve a tomar una de esas decisiones que son duramente criticables. El máximo ente del fútbol colombiano compartió la programación de la fecha 15 del Torneo de la B y dio claridad sobre una situación anormal para el rentado local.

Así se jugará la fecha del 14 de octubre...

Deportivo Pereira vs Boca Juniors de Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



Real Cartagena vs Real San Andrés

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Televisión: Win Sports



Leones FC vs Orsomarso SC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Ditaires



Cortuluá vs Valledupar FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Doce de octubre



Bogotá FC vs Tigres FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Boyacá Chicó FC vs Atlético FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: La Independencia



Llaneros FC vs Deportes Quindío

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales



Fortaleza CEIF vs Barranquilla FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota

Aunque parece que todo está normal y se busca el juego limpio programando todos los partidos a la misma hora, sí existe una decisión bastante drástica.

Llaneros y Fortaleza han utilizado el estadio Municipal de Cota como el escenario en el cual juegan de local, sin embargo, para esta jornada, los dos equipos oficializarán de local por lo que Llaneros tendrá que desplazarse hasta Antioquia para disputar este decisivo encuentro.

Y es decisivo porque la pelea por clasificar está muy ajustada: Fortaleza (+2 en goles), Valledupar (1), Real San Andrés (-1) y Llaneros (-2) tienen 19 puntos y llegan a esta última jornada con una disputa cabeza a cabeza para meterse en la pelea por el título. La diferencia entre ellos es solo por goles.