Medellín busca el despegue en la Liga: visita a un necesitado Rionegro

Deportivo Independiente Medellín visita este jueves a Rionegro Águilas Doradas por la séptima fecha de la Liga I-2019. Encuentro que arrancará desde las 4:30 p.m. Tras el empate frente al Deportivo Cali, el ‘poderoso’ mostró buen fútbol y ahora busca combinarlo siendo contundente en el arco contrario. Por su parte, lo espera un equipo ‘dorado’ de paso irregular y que necesita sumar urgente para irle escapando al tema del descenso.

Rionegro no quiere dejar escapar más puntos



Tras la derrota con polémica frente al América de Cali, para el equipo del oriente antioqueño la meta es clara, ganarle a Medellín y comenzar a escalar posiciones tanto en la tabla del campeonato como en la del descenso, donde no quieren dar más ventajas.



Dos cambios presentan en sus convocados con respecto al partido del pasado sábado: ingresa el volante Miguel Medina en lugar de David Contreras, por su parte el delantero David Rivas no estará en la lista.



Uno de los que mejor rendimiento tuvo cuando ingresó fue el volante Kevin Salazar, el ex Independiente Santa Fe pica en punta para manejar los hilos del equipo rionegrero. “Espero seguir aportando, esa es mi principal meta. Trato de darme al máximo, pensamos en grande y confío en que podemos salir de este mal momento”, remarcó Salazar.



Por su parte, el técnico Jorge Luis Bernal sabe que debe ganarle al Medellín para no ir perdiéndole el hilo a los de la parte de arriba en la tabla. “Es una gran oportunidad para expresar un buen nivel, queremos ser colectivos, controlar al adversario y ojalá se nos den el resultado para regresar a los ocho mejores”.



En cuanto a los últimos cinco enfrentamientos entre Águilas y Medellín, hay dos victorias para cada equipo y un empate. Los rojos marcaron cinco goles contra seis de los dorados. Duelo reñido y de grandes emociones por donde se mire.

Medellín quiere reflejar su recuperación de juego en los resultados



Frente a Deportivo Cali, el ´poderoso’ mostró porqué llegó a la final del semestre anterior y fue el equipo que más sumó en la Liga en el 2018. Con esa consigna, Octavio Zambrano y sus dirigidos quieren recuperar el terreno perdido. De los seis partidos disputados, recién sumó tres puntos, lo que le urge más al equipo del pueblo una victoria que le permita salir del sótano de la tabla.



Sobre los convocados por el técnico ecuatoriano, la principal novedad es la presencia de Edwin Stiven Mosquera, extremo izquierdo, nacido en Quibdó, quien con 17 años debutó el pasado 16 de agosto de 2018 en Copa Colombia y dejó buenas sensaciones. Ahora con las lesiones de William Palacios y Carlos Sinisterra, Mosquera vuelve a tener la oportunidad, por lo menos de integrar una concentración con el plantel profesional.



Bryan Castrillón fue titular frente al Cali, el volante confía en seguir aportándole al equipo tanto en talento como en actitud. “Tenemos un partido muy bueno, queremos proponer nuestro juego y buscar en sumar tres puntos más. Hemos mejorado en muchas cosas y seguramente contra Rionegro haremos un excelente partido”. En cuanto a su juego como volante por derecha, Castrillón indicó que “me sentí muy bien, tengo más opciones, me entiendo muy bien con Elvis Perlaza y eso es importante para la generación de juego.



Sobre el rival, el técnico Octavio Zambrano precisó que “tenemos la necesidad de lograr un triunfo frente a Rionegro, no podemos despilfarrar más puntos. La tabla está muy pegada y una victoria nos permitirá acomodarnos mejor. Con el juego que mostramos en el partido pasado, nos motiva a que vamos a lograr mejores resultados. Rionegro está con urgencia de puntos y eso va a ser interesante en la manera como se pueda llegar a desarrollar el partido”.



Uno de los que podría tener más minutos es William Arboleda, el volante de buen rendimiento contra Cali, es de los que más destacó Zambrano y confía que le dé una mano al equipo para lo que viene. “A William lo hemos ido llevando de a poco, en el partido anterior solo lo podíamos tener 30 minutos. Calculo que contra Rionegro esté entre 60 y 70 minutos”, remarcó el ecuatoriano.



Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Carlos Ramírez, Hanyer Mosquera, Álvaro Angulo; Elkin Blanco, Francisco Rodríguez. Jefferson Cuero, Jáder Obrian; Kevin Salazar, Miguel Murillo.

D.T.: Jorge Luis Bernal.

Independiente Medellín: David González; Sebastián Macías, Héctor Urrego, Jesús David Murillo, Elvis Perlaza; Diego Arias, Andrés Ricaurte, Bryan Castrillón, William Arboleda; Leonardo Castro, Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Estadio: Alberto Grisales.

Hora: 4:30 p.m.

TV: Win Sports.

Árbitro: Luis Sánchez (Valle).





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín