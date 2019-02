El regreso de Edis Ibargüen a Colombia: la novela se sigue alargando

En diciembre el Once Caldas fue el supuesto interesado por el atacante de 27 años. En enero pasado, Unión Magdalena surgió como el de la opción más concreta. En las últimas horas, se mencionó a Millonarios, club que ya descartó esta posibilidad.

El primer interesado por Ibargüen fue el Once Caldas. Dentro de su plan de renovación de la nómina para el 2019, el técnico del equipo blanco de Manizales Hubert Boderth pidió al atacante que entre enero y diciembre del 2018 jugó 34 partidos con el The Strongest y anotó seis goles en el campeonato de liga de Bolivia.



A finales del mes pasado el segundo equipo en contactar al delantero nacido en Carepa fue el Unión Magdalena. La oferta del ciclón pareció seducir a Ibargüen, quien aceptó viajar a Santa Marta para someterse a los exámenes médicos de rigor, para después firmar su vinculación con el equipo dirigido por Harold Rivera.

Víctor Cuervo, miembro de la junta directiva del club bananero le confirmó a FutbolRed que desde este lunes han tratado de contactarlo para ponerle los pasajes, pero que el jugador no volvió a contestar su teléfono. El directivo del Unión dijo que vienen adelantando las negociaciones desde hace tres semanas aproximadamente y que seguirán insistiendo, aunque no negaron que hay un poco de molestia por esta situación.



Finalmente, este martes Millonarios apareció como supuesto equipo interesado en contar con los servicios del delantero. Sin embargo, César Ardila, director de comunicaciones del club bogotano desmintió esta noticia: “Millonarios no está negociando con ningún representante ni con ningún intermediario por el jugador Edis Ibargüen. El jugador sí fue acercado a Millonarios, pero no hay interés por parte del club y obviamente no se ha adelantado ningún tipo de negociación”.

Edis Ibargüen jugó en la Primera B del fútbol colombiano con el Real Cartagena y Fortaleza. En el 2016 fue fichado por el Patriotas de Boyacá, equipo con el que marcó 22 goles en 82 partidos.