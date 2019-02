“Hay que saber terminar un partido y no lo supimos hacer”: Suárez

Luis Fernando Suárez valoró el gran esfuerzo que viene haciendo el Junior, por el alto número de partidos y destacó la importancia del punto que consiguió frente al Santa Fe en la sexta fecha de la Liga I-2019. Sin embargo, el entrenador expresó que para él lo “merecido es que hubiesen sido dos más”. Suarez comentó también que “es complicado de entender, que uno viene acá, a una plaza que es tan difícil y se va molesto porque empatamos 3-3”.

“Nos queda esa sensación de aprendizaje de cómo saber terminar un partido, creo que nosotros no lo supimos hacer”, argumentó Suárez ante la impotencia que le generó el empate conseguido por el Santa Fe a dos minutos del final, luego de que Sambueza pusiera en ventaja al Junior, en el minuto 79.



“Valoro la tenencia de la pelota, el ser ofensivo, no tirarse atrás”, resaltó Suárez del trabajo de sus dirigidos sobre el césped del Campín.



Durante la rueda de prensa surgieron para Suárez varias preguntas sobre la rotación de la nómina que viene haciendo y ante esto el técnico fue contundente: “

“No hay rotaciones, no sé por qué se les metió a ustedes eso”, aseguró y seguidamente explicó: “La carga es grande, lo he dicho antes que vamos a jugar un partido cada tres días y medio. No puedo matar a la gente. Afortunadamente tengo un grupo grande, pero no es rotación, es guardar cargas y confiar en el grupo que tenemos”.

El Junior tendrá dos partidos de liga esta semana, antes de recibir al Palmeiras, el 6 de marzo, por la Copa Libertadores. Este miércoles recibirá al Envigado y el sábado próximo visitará al Once Caldas. “Con la respuesta que el grupo está mostrando, tengo que estar agradecido. Están haciendo esfuerzos muy grandes, nos ha tocado muy duro y sin embargo han respondido muy bien”, concluyó Suárez.