Nacional venció 3-2 a Bucaramanga: fiesta de goles en el Atanasio

Atlético Nacional venció 3-2 al Atlético Bucaramanga por la novena fecha en la Liga BetPlay II-2022. En un partido cargado de emociones, el conjunto verdolaga volvió a ganar en el campeonato con goles de Jefferson Duque, Daniel Mantilla y Andrés Felipe Román, este último hizo su debut en la red con la camiseta verdolaga. Por los santandereanos descontó Dayro Moreno por duplicado.



Los primeros minutos fueron para Bucaramanga, presionando arriba y generando varias aproximaciones sobre el arco de Kevin Mier.

Fue hasta el minuto 18, que Nacional, a través de Daniel Mantilla tuvo una gran oportunidad de abrir el marcador, pero la pelota se fue por encima del arco visitante. Dos minutos después, Cristian Castro Devenish tuvo de cabeza una aproximación, pero la pelota se fue lejos de la portería.



Bucaramanga se animó y al minuto 21, un remate de media distancia de Sherman Cárdenas, pego la pelota en el larguero. El juego seguía abierto, de toma y dame, al 23, Dorlan Pabón de media distancia exigió al golero Juan Camilo Chaverra.



Al minuto 24, llegó el gol para Nacional, a través de Jefferson Duque quien aprovechó un descuido en defensa para anotar el gol número 99 en 229 con la camiseta verdolaga, igualando en el tercer lugar de los máximos artilleros en la historia de Nacional con Gustavo Santa.



Nacional siguió atacando y al minuto 31, Daniel Mantilla estiró la ventaja en el marcador con un potente remate cruzado desede el sector derecho del área rival. El santandereano le anotó al equipo de su tierra.



Sobre el minuto 32, Dayro Moreno descontó para Bucaramanga con un gran remate de media distancia con su pierna derecha, la pelota pasó por encima de Kevin Mier y entró de pica barra al fondo del arco sur. El delantero tolimense aplicó la ley del ex, pero no celebró el gol.



El primer tiempo terminó con dominio de Nacional sobre Bucaramanga, mostrando superioridad en el juego pese al buen arranque de los visitantes.



En la etapa complementaria, Bucaramanga salió con mucho ímpetu para conseguir el empate y por poco lo lograba al minuto 3, Dayro Moreno remató desde el sector derecho y mandó la pelota al larguero.



Sobre el minuto 8, Cristian Castro Devenish tuvo que salir del partido por una lesión. Ingresó Álvaro Angulo en su lugar. Dos minutos después, llegó el empate de la visita por intermedio de Dayro Moreno, quien llegó con libertad sobre el sector izquierdo del área local y definió de gran manera ante la salida de Kevin Mier.



Al minuto 14, ingresó Yeison Guzmán en lugar de Jarlan Barrera. Dos minutos después, Nelson Palacio de media distancia, probó al arco y por poco llegaba el tercero para Nacional.



Bucaramanga seguía a la carga y al minuto 22, Gustavo Torres con golpe de cabeza, estuvo muy cerca de poner al frente a Bucaramanga. Pero la pelota pego en el vertical y se fue desvió de la portería.



Sobre el minuto 28, hubo doble sustitución en Nacional, se fue Dorlan Pabón y Nelson Palacio e ingresaron Andrés Andrade y Jayder Asprilla. Bucaramanga respondió con la salida de Gustavo Torres e ingresó Juan Marcelín, minutos antes había ingresado Johan Caballero por Bruno Teliz.



Al 30, Nacional volvió nuevamente a ponerse al frente del marcador gracias a Andrés Román, el ex Millonarios aprovechó un pase de Andrés Andrade, para que el lateral rematara por la banda derecha, dejando sin reacción al golero Chaverra.



Al minuto 36, Nacional se salvó del empate tras un tiro libre y en dos tiempos Kevin Mier evitó el peligro, a pesar que para la segunda jugada ya estaba anulada la acción de juego por fuera de lugar.



Al final, mucho juego fuerte por parte de ambos equipos, Nacional logró administrar la ventaja en el marcador y volvió a sumar un triunfo clave pensando en el clásico de la próxima fecha. Para Bucaramanga, se les escapó el punto que habían conseguido tras remontar un 2-0 abajo, pero no les alcanzó en el remate del compromiso.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita a Independiente Medellín, mientras que Atlético Bucaramanga recibe al América en duelo pendiente por la tercera fecha.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8