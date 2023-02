Luis Sánchez agudizó crisis del DIM y pone a América líder: vea gol

Medellín no logra levantar cabeza en la Liga BetPlay 2023-I mientras que el América de Cali demuestra su poderío goleador en el certamen y el liderato parcial con 10 unidades superando al Boyacá Chicó que ostentaba la cima de la clasificación. Con un solitario tanto por parte de Luis Sánchez, el cuadro caleño logró quedarse con las unidades y acrecentar la crisis del cuadro antioqueño que no sabe lo que es sumar todavía de a tres.



Un partido que no tenía cómo resolverse finalizó con alegría visitante en el tiempo de agregado cuando en una jugada colectiva, América golpeó al DIM sumergido en crisis deportiva y que la afición le exige de más por la historia que tiene y por su condición de subcampeón. Un Adrián Ramos que regresó a las canchas asistió a Luis Sánchez que giró y remató al fondo.