¿Ventaja para Millonarios? La estadística lo favorece en la vuelta

La Liga BetPlay llegó a su recta final, la igualdad a un tanto entre ambas escuadras dejó la llave abierta para Tolima o Millonarios. Sin embargo, la estadística empieza a jugar en estas instancias, llegando a acertar en un margen alto. Y es que en la historia del fútbol colombiano, se han jugado, con esta, 38 ediciones de campeonatos en torneos cortos. La balanza favorece ampliamente a los clubes que cerraron como local, además, de aquellos que sacaron un empate en el partido de ida en terreno ajeno.



De los 37 torneos ya definidos, en 22 ocasiones los equipos que cerraron como locales, han salido triunfadores, dando la vuelta olímpica en sus respectivos estadios, mientras que en 15 oportunidades, el elenco que jugó el partido de vuelta en terreno ajeno, se coronó campeón.



En 27 oportunidades, un equipo resultó ganador en el juego de ida, independiente de si era o no local en esa ocasión. Los otros 10 restantes terminaron en igualdad a un tanto o en ceros, con el duelo de este jueves entre Tolima y Millonarios, son 11.



La estadística dice, que de esos 10 juegos terminados en igualdad en la ida, en nueve oportunidades, el equipo que cerró como local esas llaves, terminó coronándose campeón en el juego de vuelta. La única vez que se rompió dicha estadística fue 2013-I cuando Nacional y Santa Fe igualaron en Medellín, los verdolagas ganaron 0 a 2 en el duelo disputado en Bogotá.



Las otras corresponden a 2003-I Once Caldas ganado por un tanto contra Junior en Manizales; en 2005-I Nacional derrotando a Santa Fe 2 a 0 en Medellín; en 2012-I Santa Fe 1 a 0 contra Pasto en Bogotá; en 2013-II Nacional venciendo al Cali 2 a 0 en el Atanasio; En 2016 DIM 2-0 vs Junior en Medellín; 2016-II Santa Fe contra Tolima por la mínima diferencia en El Campín y América al derrotar a Junior 2 a 0 en el Pascual Guerrero.



Dos de esas diez finales se definieron desde los penales, pero Boyacá Chicó en 2008-I derrotó al América en Tunja y Millonarios al Medellín en Bogotá en 2012-II.