Tolima, los goles llegaron en todas las zonas: el balance de su ataque

El balance del Tolima en la Liga BetPlay Dimayor deja grandes alegrías para su afición, no solo por el título conseguido contra Millonarios en el estadio El Campín, sino por lo curioso de su frente de ataque. Pese a ser fundamental en el torneo, su poder ofensivo se había concentrado en la zona de volantes, e incluso, en la defensiva. Sergio Mosquera, defensor y capitán, junto a Juan Fernando Caicedo, fueron los goleadores del cuadro de Torres.



Y es que en los 24 partidos disputados por el elenco de Ibagué, anotaron 31 tantos, siendo el tercer conjunto con más tantos en Liga, por detrás de Millonarios y Nacional. Sin embargo, esos goles van repartidos en varios jugadores de la zona de volantes, defensiva y ataque, siendo esta última los responsables en el fútbol de dicha tarea.



otros aportados por Campaz, con cuatro anotaciones en el certamen, el defensor Sergio Mosquera con cinco goles, siendo su potencial en el juego aéreo y la pelota quieta. Con dos anotaciones también aportaron Yohandry Orozco y Andrey Estupiñán.



Con una anotación están jugadores como Ríos, Nieto, Narváez, Hernández, Angulo y Albornoz. La estadística está, pese a no tener un goleador rotulaste y el costo de no facturar todas las opciones, el elenco de Hernán Torres no solo se caracteriza por su fortaleza en defensa, sino por ser un equipo dado al conjunto, siendo pacientes para anotar, repartiéndose en varios esa responsabilidad.