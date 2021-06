El emotivo mensaje de Orozco: ‘en el fútbol siempre hay revancha’

Uno de los jugadores que Hernán Torres tenía como baja para el encuentro en el estadio El Campín fue Yohandry Orozco, el volante que hacía parte del esquema inicial de Gamero. Entre lágrimas, destacó la labor de sus compañeros “Este equipo ha sufrido, el tema del covid nos pegó en lo deportivo y lo personal. Sabemos que nos jugamos la vida en cada partido, para que nos fuera bien en el torneo. Somos un equipo guerrero. Yo les dije a los muchachos que quería hacer historia, conseguir muchas cosas más”.

Las lágrimas no las pudo contener en cierto momento, debido a que le envió una dedicatoria especial a su familia. Evidenció la impotencia que sintió al perderse la final, pero, con la alegría de quedar campeón “Quería estar en la final, jugar como fuera, roto, lo que sea. Quería dejar la piel. Se lo dedico a mi pareja, que está en un momento malo. A mi familia, hay que celebrar, disfrutar. Lo lindo del fútbol es que siempre tienes revancha, no bajo la cabeza. Me perdí una final, pero salimos campeones. Cuando llegué, estaba sin ritmo, jugué contra Jaguares e hice gol, con Equidad también. Fue importante para mí poner a mi equipo ganador.