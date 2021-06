Hernán Torres: ‘le ganamos a un rival difícil como Millonarios’

Deportes Tolima se coronó como campeón de la Liga BetPlay, bajo la batuta de Hernán Torres, en un gran desempeño de todo su equipo. El estratega tolimense habló luego de la victoria en el estadio El Campín, enfatizó la labor de sus dirigidos, pero alabando las virtudes del equipo subcampeón “Hemos hecho un gran esfuerzo, se han sacrificado muchas cosas. Sin ellos no lo habríamos conseguido, sabíamos que dios no nos iba a abandonar. Le ganamos a un equipo duro como Millonarios, se plantó bien, empezó en ventaja y no se le podía penetrar. Es un equipo importante con su juventud y su técnico”.

Además, Torres habló de los cambios realizados en el segundo tiempo, buscando superioridad en la zona de la mitad de la cancha “Necesitábamos hombres en punta, para hacer un 4-4-1-1 sin balón para no dejar salir a Vega, dio resultado y pudimos manejar el partido y se dieron los goles.



Trujillo sale porque está lesionado, Parra es de experiencia, no dudamos en tomar esa decisión. A Ríos le dije que evitara el choque para evitar la expulsión”.



También destacó su orgullo de dirigir al Tolima, pese a su pasado azul y la felicidad por ganar con el equipo de su tierra “Eso fue hace nueve años, ha pasado mucho tiempo. A la hinchada de Millonarios la llevo en el corazón. Pero ahora soy campeón con el equipo de mi tierra, con mi gente, con mi hinchada. Ibagué debe estar feliz, eso me llena de felicidad. Estoy orgulloso de ser tolimense, eso me llena de felicidad, lo conseguimos”.