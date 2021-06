¿Seguirá o se irá? Incertidumbre en Junior por Teófilo Gutiérrez

Los días en Junior en el tema de Teófilo Gutiérrez parecen estar estancados. Con la temporada terminada, a la espera de que en menos de un mes se reanudará nuevamente el segundo semestre de la Liga BetPlay, siguen rondando los rumores acerca de la continuidad o no del atacante en el cuadro barranquillero. Las ofertas y supersticiones alrededor de lo que ocurrirá en estos días, están a la orden.



De acuerdo a información del diario El Heraldo, se sabe que de parte del club, no hay intención, por el momento, de renovarle a Teo el contrato. Además, se rumora que eso se debe a los altos costos que representaría para las finanzas del club, agregándole el aporte que ha tenido en los últimos meses, el cual no justificaría pagar un salario tan alto como el del atacante.



En días pasados se le vinculó con América de Cali, pero la interna del cuadro caleño negó esa información. Mucho se habla también de un interés por parte de Nacional, buscando reforzar su frente de ataque, pretendiendo hacer sociedad con Jefferson Duque.



Cabe recordar que Gutiérrez viene recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles, la cual lo dejó por fuera de las semifinales de la Liga BetPlay. En el diario barranquillero afirman que la MLS podría ser una opción viable, pero no se conocen ofertas concretas.



Por lo pronto, Junior espera confirmar a Walmer Pacheco, además, de estar buscando otro delantero, el cual se rumora que podría ser Diego Herazo.