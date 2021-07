Refuerzos, salidas y mucho más: Méndez habla del presente de Santa Fe

Independiente Santa Fe se prepara para el segundo semestre del año, y con Harold Rivera al mando, espera realizar una buena campaña que le permita clasificar a los cuadrangulares y, posteriormente, a la gran final.

Sin embargo, hay un tema le preocupa al hincha cardenal y son los refuerzos, pues, hasta el momento, se han anunciado salidas importantes y poco se habla de futuras contrataciones.



Para referirse a la situación, Eduardo Méndez, presidente del equipo capitalino, habló con Caracol Radio y dio un balance del plantel en cuanto a altas y bajas, asegurando que 'no van a traer 8-10 jugadores', pues lo que se busca es calidad y no cantidad.



Sin desconocer la difícil situación económica del club, el ejecutivo también se refirió a la continuad de Harold Rivera en la dirección técnica y a la llegada del nuevo patrocinador, Kappa.



Kelvin Osorio: "Hemos recibido algunas peticiones de equipos mexicanos, de Estados Unidos, un brasileño y el día de hoy me llamaron de Emiratos Árabes. Estamos hablando, lo que pasa es que si hay una buena oferta que le convenga a Santa Fe, se hará con el mayor gusto, de lo contrario no vamos a salir del jugador porque será difícil encontrar su reemplazo".



Delanteros: "Tenemos a Jorge Luis Ramos, Diego Valdes y Hollman McCormick. Si se llegase a traer otro delantero, se buscaría situar a uno de ellos en otro equipo, antes de eso, no podemos salir de alguno".



Daniel Giraldo: "Durante unos dos-tres meses estuve tratando de renovarlo, pero se complicó todo. Dijo que iba para la MLS, nos é cual sea su futuro".



Andrés Pérez: "Él tiene contrato hasta el 31 de diciembre y en estos días volveremos a hablar para mirar su continuidad y el contrato".



Fainer Torijano: "Hubo un acercamiento de Atlético Nacional hace seis meses, pero en este momento no tenemos algún requerimiento por el jugador. Tiene contrato hasta diciembre".



Posible llegada de Marco Pérez y Ángelo Rodríguez: "Si hubiese una oportunidad, el DT (Harold Rivera) nos dará la aprobación".



Lesionados: "Leandro Castellanos es el único que está en el departamento médico, no tenemos lesionados".



Harold Rivera: "Soy un hombre de procesos, estar cambiando no vale la pena, en su momento Harold encontró el equipo al borde del descenso y con las pocas herramientas sacó al equipo adelante. Cómo le vamos a exigir a un DT que no se le dan las herramientas que quisiera. Nos ha llevado a la final, estuvimos en cuadrangulares y nos llevó a competencia internacional".



Economía del club: "Estamos sobreviviendo, es difícil, no nos vamos a quejar porque nos critican mucho"



Nuevo patrocinador: "Hicimos una alianza con Kappa a partir del primero de junio. Cada camiseta que compre un hincha va a ayudar para recaudar dinero y poder hacer algunas transacciones. Será un ingreso para cubrir algunas deudas que tenemos".