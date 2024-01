Lo bueno, malo y feo de la fecha inaugural de la Liga Betplay 2024-I

Arrancó con todo la Liga Betplay I-2024. Los 20 clubes ya cumplieron con sus respectivos debuts en este primer semestre y ahora queda un largo camino por recorrer.



En lo que correspondió a la fecha 1 del torneo se dieron varios resultados sorpresivos como fue la goleada de Millonarios a Independiente Medellín o el triunfo de Águilas Doradas a América en Cali.



De igual manera, se dieron varios resultados esperados y claro no faltó la polémica en alguno que otro de los duelos que se disputaron.

Lo bueno



Millonarios y un arranque exitoso: El cuadro de Alberto Gamero goleó a Medellín en condición de local. Édgar Guerra fue la figura del partido con tres goles y hubo puntos destacados en el club albiazul como la inclusión de Leonardo Castro con Santiago Giordana en un doble 9.



Bodmer da en la tecla para vencer a Alianza: Atlético Nacional comenzó con un triunfo importante en Medellín ante el naciente club del fútbol colombiano. Bodmer hizo una serie de cambios en el segundo tiempo y logró remontar un partido que se iba complicando al inicio.



Rodallega no falla: Santa Fe se quedó con una victoria crucial ante Pasto gracias al que siempre aparece, Hugo Rodallega. El atacante debutó con éxito y sumó su 16° tanto con la casaca cardenal.



Águilas asaltó el Pascual: Con una gran estrategia de parte de Hernán Darío Gómez, el cuadro de Rionegro le ganó por la mínima a América con gol de John Freddy Salazar.



Fortaleza da la talla: El cuadro bogotano consiguió una victoria clave ante Tolima y ahora se centrará en sacar los mejores resultados con el objetivo de no descender a final de año.



Lo malo



América decepciona: Con gran parte de sus referentes en cancha, el cuadro que dirige Álex Escobar no tuvo un arranque bueno y deberá remar desde atrás para ponerse al día con el resto de los equipos grandes.



Medellín no arrancó la Liga: Se esperaba que el ‘Poderoso’ jugara de tú a tú contra Millonarios en Bogotá, pero fue sorprendido por tres goles en 15 minutos que incluso hizo que Alfredo Arias se replanteara su formación titular.



Cali por poco se estrella con Pereira: El cuadro azucarero apenas pudo empatar ante los Matecañas que demostraron que están para luchar en la parte de arriba.



Lo feo



La terrible grama en Tunja: El duelo que inauguraba la temporada en Colombia dejó una imagen nefasta. Y es que Patriotas y Jaguares apenas pudieron jugar en la cancha del estadio La Independencia que está en un estado deplorable desde hace unos años.



Polémicas en Techo y el Metropolitano: Un posible penalti para el Bucaramanga y una mano clara en el área de Envigado se robaron las miradas de los juegos de Junior y de La Equidad.