¿Y la Liga, qué? Así espera Millonarios las finales, sin fecha ni sede

Pasan los días y Millonarios sigue en pausa: sabe que se clasificó a la semifinal de la Liga Betplay, que su siguiente rival será Atlético Junior y que el objetivo es la final y el título en este 2021. Todo lo demás es incertidumbre.

El partido entre Tolima y Cali, que gana el primero 3-0 en la ida, no ha podido disputarse por las difíciles condiciones de seguridad en el país y eso hace que no Equidad no sepa cuál es su oponente en la semifinal. Es lo que tiene a Millonarios en el limbo, trabajando para jugar cualquier día, en cualquier sede, en cualquier país de la región incluso.



¿Qué hacer? El preparador físico, Felipe Palmezano, habló con FUTBOLRED sobre la manera como estos constantes aplazamientos afectan directamente el trabajo de la plantilla y las herramientas que se han usado para minimizar los efectos negativos y adaptarse a las difíciles condiciones.



"El impacto ha sido desde el punto de vista de la competitividad, que no desarrollen la intensidad del trabajo en un partido nos perjudica, el jugador tiene esa costumbre y nosotros, a medida que lo van haciendo, vamos midiendo el rendimiento físico y futbolístico. En un principio pensábamos que era un aplazamiento de una semana pero ya desde abril a la fecha llevamos muchos días, demasiado y eso hace perder el ritmo de juego", comentó.



Sumadas las restricciones por la pandemia, todo se complica: "al tiempo conocemos que no podemos hacer prácticas con equipos que puedan suplir la necesidad de competencia, por esto de la pandemia, y es lo que esperábamos para no perder ritmo. Pero la integridad de los jugadores y las ganas de ir por el título permiten hacer entrenamientos similares a la competencia para tener al grupo en óptimas condiciones", comentó.



¿Qué hacen para que el impacto no dañe el pico de rendimiento necesario para cuando se pueda jugar la semifinal?



"Lo que hacemos es mantener ese volumen de trabajo en el morfociclo de la semana: hacemos énfasis en que tenemos dos días de recuperación, que no son negociables; un día de tensión; uno de adecuación; uno de velocidad; una recuperación prepartido y, el sábado o domingo, hacemos puesta a punto de equipo 1 y equipo 2, exigiendo ritmos de partido. ¿Cómo lo sabemos? A través de gps midiendo aceleraciones, volúmenes y rangos de competencia. Es la preparación indicada para un partido tan importante como el que viene contra Junior", comentó Palmezano.



En el caso de Millonarios, ¿el aplazamiento fue bueno porque dio tiempo para recuperar a jugadores, o malo porque arruinó el trabajo competitivo de los que mejor venían?



El aplazamiento para nosotros es malo porque traíamos una continuidad, unos ritmos claros, contra América fueron dos partidos con alta intensidad, planificación de seis días entre uno y otro. Sí recuperamos a Silva, pero Juan pablo Vargas tiene para 6 semanas de baja, Kliver Moreno, otras 6 semanas; Emerson Rodríguez, si no se juega no cumple la sanción, así que no ganamos mucho. Es el ritmo lo que se ve afectado".



Para completar las complicaciones, el último partido del azul no se jugó en Bogotá sino en Ibagué: ¿cómo afecta ese cambio de sede?



Afecta mucho, conociendo al adaptación de ellos de jugar en altura, más aún contra Junior, que viene del nivel del mar. Eso es bastante desproporcionado, no nos conviene dar esas ventajas contra ese rival. Para nadie es un secreto que jugar en Bogotá tiene un papel preponderante, aquí se juega todo por el todo y es un atenuante cerrar en nuestra casa, ya sabremos el resultado de los primeros 90 y si fuera necesario imponer ritmos distintos pues hay que hacerlo".



Y en medio de todo ese panorama de incertidumbre, el tiempo pasa. La vida, eso que pasa mientras Millonarios sigue preparándose para nadie sabe cuándo, se va. En Dimayor ya nadie descarta que se pueda jugar en Ecuador o algún otro país. La única certeza es el trabajo diario y altas dosis de paciencia.