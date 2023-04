Autuori no aguantó: así enfrentó a periodista tras perder con Nacional

Paulo Autuori rompió su tranquilidad con la que acostumbra analizar los partidos de Atlético Nacional y tuvo un roce con un periodista en la rueda de prensa posterior a la derrota 0-1 contra Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot.



El partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I dejó inconformes a hinchas y prensa, pues se perdió en casa, contra un equipo que hace apenas unas semanas estaba en crisis, y por eso hubo críticas al equipo verdolaga.



Sin embargo, Autuori no se vio molesto con la derrota, pues entendía que “este es un partido que uno gana 1-0 o no pierde, pero desafortunadamente llegó el gol aunque Junior no ha construido”.



“Si uno analiza el partido, nosotros hicimos un buen partido. Tuvimos todas las oportunidades para sacarlo adelante. El rival me parece que ha finalizado dos veces. Yo analizo, no soy esclavo de resultados. Para mí los jugadores hicieron un gran partido y el resultado no borra absolutamente nada”, añadió el técnico brasileño.

Autuori se vio sonriente y le quitó presión a sus jugadores: “El resultado es importante, pero nosotros estamos ahí metidos. Tenemos 75 días de trabajo de periodo competitivo. Los muchachos están involucrados en todo lo que hemos hecho en poco tiempo. Ya ganamos un título, estamos involucrados para ganar el torneo, y claramente podríamos estar mejor y trabajamos para eso, con una exigencia interna de los propios muchachos. Pero yo no juzgo, yo analizo y para analizar tengo que profundizar y a mí me gustó la verticalidad que tuvimos en la primera parte. Ahora viajaron 18 horas e hicieron un partido muy bueno”.



“Hemos progresado mucho a nivel competitivo, pero nos hace falta añadir calidad de juego. Yo no dudo porque ya he vivido mucha cosa. Entre un equipo con mucho perfume y uno competitivo, no dudo en escoger el competitivo, por todo lo que he vivido”, señaló el entrenador brasileño.



Y cuando la rueda de prensa iba a la mitad, Autuori tuvo un roce con el periodista Luciano González, quien criticó la tranquilidad del técnico y preguntó que si creía que los 22 mil hinchas que asistieron al estadio un lunes podían tener la misma tranquilidad.



“Esa es una pregunta que uno hace para ser simpático y popular con la gente. Yo no estoy acá para tomar medidas populares o para ser simpático, yo soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad (por el resultado) y mis convicciones (…) Yo no he dicho que no ha pasado nada, ¿cuándo utilicé ese término? Dímelo”, le dijo Autuori al periodista.



González le respondió que no utilizó el término, “pero lo veo tan tranquilo”; y allí estalló Autuori: “¿Yo voy a perder la tranquilidad por el resultado de un partido? Hombre, ustedes preguntan lo que la gente quiere escuchar, y la prensa tiene una responsabilidad enorme porque es fundamental en el proceso del fútbol y cómo trasciende a la vida económica, social… Eso no es análisis, piensan que saben… Yo estoy calmado y no voy a perder mi tranquilidad; ustedes usan términos como si fuera un drama o una tragedia”.



Escuche aquí toda la rueda de prensa de Paulo Autuori: