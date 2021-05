SOS Colombia: Alfredo Arias, con dolor por la crisis en el país

Hace mucho tiempo que Alfredo Arias no habla para los medios colombianos, pero este fin de semana lo hizo para el programa uruguayo ‘Embajadores del Gol’ (@Embajadores_gol) para referirse a la situación de orden público que afecta a Colombia, y especialmente a Cali, la ciudad en que reside desde que se hizo cargo de la dirección técnica del Deportivo Cali.

El estratega verdiblanco manifestó: “nosotros los extranjeros no tenemos ningún problema porque estamos cerca de donde entrenamos, pero el resto del equipo, incluido el capitán, han tenido problemas para llegar Algunos días vinieron unos, otros días no. Salen a las 4 de la mañana de la casa para llegar al entrenamiento de las 8, cuando normalmente se llevan 20 minutos. Todos los uruguayos del equipo estamos bien, nos tratan muy bien y vivimos en lugares en los que estas cosas están más protegidas, pero la tristeza de ver cómo un país se autodestruye, se está suicidando este país por un montón de cosas, pero a primera vista el dolor y la tristeza de ver que no hay fin para esto”.



Arias Agregó que “en definitiva es pueblo contra pueblo. Llevamos 12 días de un bloqueo, a eso se suman los camioneros, los indígenas, los estudiantes, y es de nunca finalizar porque en medio de eso siempre está la violencia. La verdad, ya no hay combustible, avisan que solo en algunas gasolineras, pero hay colas de seis o siete horas, los supermercados cerraron, no hay los alimentos básicos para la población”.



El entrenador charrúa aceptó que el poco tiempo que lleva en la ciudad no le permite ahondar mucho sobre la situación que se presenta: “Hay más actores, este es país que tiene una historia que yo como extranjero o conociendo tan poco no puedo hablar de esto, existe hace muchos años todo esto, seguramente las reivindicaciones que se arrancaron a hacer en el país eran muy justas y valederas. El problema es que después empiezan los saqueos, la violencia y nunca se sabe quién tira la primera piedra o si el policía pega el primer palo, en definitiva, es pueblo contra pueblo, llevamos 12 días o ya perdí la cuenta, de un bloqueo, porque a esto se suman los camioneros, los indígenas, los agricultores, los estudiantes, y es de nunca finalizar porque en medio de eso siempre está la violencia”.



Complementó que “yo estoy en una situación privilegiada, pero no dejamos de ver lo que nos rodea. Los jugadores que yo dirijo tienen su familia y su gente que la está pasando mal, hoy justamente (sábado) es el primer día que di libre porque ya no tenían combustible en sus autos y los que no tenían autos no podían tomar buses, porque acá ha sido una de las ciudades más violentas e incendiaron casi el 60% de los omnibuses que estaban trabajando. Pero la verdad, con la tristeza y el dolor de ver cómo un país se autodestruye. Se está suicidando este país por un montón de cosas. A primera vista y el primer comentario es el dolor y la preocupación que no hay fin para esto”.



Sobre la continuidad de la Liga BetPlay I-2021, respondió que “acá hay un problema y es que quieren hacer la Copa América, había una fecha para que se terminara el campeonato, estamos en las fases finales, había que terminarlo a fin de mayo, pero como están las cosas se prolongó, el partido con Tolima no lo pudimos jugar la semana pasada, está para esta semana, teniendo la esperanza de que esto pueda mejorar, pero a los mismos equipos colombianos los sacaron del país. Perdieron la localía en las copas internacionales, y en este caso el fútbol pasa a tercer plano. A mí me toca, hace un año y cuatro meses que no voy a mi país, que no veo a mis padres, a mi hija, llevo cuatro meses solo acá porque mi señora se fue. Le pongo el énfasis a esto porque hay gente que allá escuche y ojalá esto nunca pase esto en mi país, que haya siempre norma de respeto, lo que creo que es primordial en esta época peor de la pandemia que nos iguala a todos. Este país se está devastando, un país riquísimo, pero que no sé cómo va a terminar”.



Escuche aquí la nota completa

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces