Junior remontó el marcador y sumó una nueva victoria en Liga BetPlay

Junior sumó una nueva victoria en la Liga BetPlay, luego de remontar el marcador y derrotar por 1-2 a Once Caldas, en el partido de la segunda jornada que se disputó en el Palogrande.

En un primer tiempo trabajado y con buenas opciones, el cuadro de Eduardo Lara no dejó respirar al tiburón y se fue adelante en el marcador muy temprano.



En el minuto 4, una gran combinación del equipo blanco terminó en el golazo de David Lemus. El extremo recibió una muy buena asistencia de taco de Ménder García, para quedar varios metros por delante de la defensa y definir con categoría entre las piernas de Sebastián Viera.



El conjunto de Manizales siguió atacando y cuatro minutos más tarde volvió a encender las alarmas del golero uruguayo. Sebastián Hernández, uno de los hombres de experiencia que alineó Lara, sacó un remate con pierna zurda, de media distancia, para exigir a Viera y provocar un nuevo tiro de esquina.



Atlético Junior reaccionó y en el minuto 14 tuvo la oportunidad más clara para igualar el encuentro en el primer tiempo. Teófilo Gutiérrez se vio beneficiado de un balón dividido que pegó en un defensor del equipo blanco, para quedar mano a mano con el arquero, Gerardo Ortiz. No obstante, el delantero de 35 años definió a la humanidad del portero paraguayo y desperdició la buena opción de gol.



El cuadro tiburón empezó a adueñarse del esférico y sobre el minuto 30 volvió a estar cerca del empate. Una jugada de pelota quieta, cobrada por Fabián Sambueza, dejó a Dany Rosero solo en el segundo palo, sin embargo, su remate de cabeza fue bien atajado por el golero guaraní.



Sobre el final del primer tiempo, el mismo Rosero fue protagonista de otra acción en ataque del cuadro rojiblanco, pero su gol anotado fue anulado por Wilmar Roldán, luego de que el VAR le indicara una mano previa del defensor.



En el segundo tiempo, finalmente, después de tanto insistir, los dirigidos por Amaranto Perea encontraron el gol del empate.



Luego de que Fabián Sambueza fallara el gol del empate. En el minuto 60, Junior, ejerciendo presión alta, se aprovechó de la mala salida de Once Caldas y, tras recuperar el balón, Marlon Piedrahita asistió desde el sector derecho a Miguel Ángel Borja, quien, con total tranquilidad, empujó con su botín derecho el balón al fondo de la red.



El cuadro de Barranquilla continuó con la arremetida y en el minuto 68 remontó el marcador. Fredy Hinestroza se quedó con un rebote en el área y con su pierna izquierda fusiló al golero Ortiz, que no pudo contener el remata y vio como su arco cayó por segunda ocasión.



Once Caldas, que había sacado el pie del acelerador, se acordó de atacar en el final del partido y sobre el minuto 90 por poco iguala el encuentro. En una jugada de contra, Ménder García recibió una buena asistencia desde el sector derecho para definir en velocidad, de taco, y activar las alarmas en el conjunto de Perea. El lujo del delantero pasó muy cerca del palo izquierdo de Viera.



Con los seis minutos de adición jugados, Roldán levantó la mano y Junior consiguió su segunda victoria en la Liga. El cuadro tiburón se acomoda en los primeros lugares de la tabla del FPC con seis puntos de seis posibles.