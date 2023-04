Once Caldas lo sufrió pero rescató un punto ante Boyacá Chicó

Once Caldas salvó un punto en casa frente a Boyacá Chicó, después de irse perdedor en el primer tiempo con gol de Michael Nike Gómez. Dayro Moreno, quien estrelló dos pelotas en los palos, terminó salvando al 'Blanco-Blanco' de su octava caída en la Liga Betplay I-2023.



Con este resultado, el equipo de Pedro Sarmiento se mantiene en el fondo de la tabla con 12 puntos, mientras que Boyacá Chicó sigue dando la pelea en la parte alta de la clasificación. El ajedrezado llegó a 26 unidades y se mantuvo tercero.

En 14 minutos del primer tiempo, Dayro Moreno se encontró con una buena opción después de un centro de Alejandro Artunduaga desde la izquierda. El delantero recibió en el corazón del área y le remató a "quemarropa" a Rogerio Caicedo. El balón pegó en el hombro del portero y se estrelló en el palo. Increíblemente el partido seguía 0-0.



Antes de irse al descanso, cuando se jugaba el minuto 41, Boyacá Chicó aprovechó un error de Once Caldas en la salida y marcó el 0-1 en el Palogrande. José Soto presionó la salida y tras un centro de Ángelo Peña, el encargado de anotar fue Michael Nike Gómez.



A los 56 minutos, los palos volvieron a negarle el gol a Dayro. Tras una salida rápida del arquero Éder Chaux, David Lemos sacó un centro en busca de su delantero que terminó en un desvío de la defensa ajedrezada; la pelota quedó viva cerca al área y en poder de Dayro, quien estrelló un violento derechazo en el ángulo. Segunda vez que el palo intervenía para salvar al Chicó.



En los minutos finales, cuando el arquero Rogerio quería apuntarse como la figura del partido con dos importantes atajadas, la primera a Lemos y la segunda a Fainer Torijano, lo que no pudo evitar fue el gol de Dayro, sobre los 79', después de un rebote que cazó en el área. Todo nació en un tiro libre que levantó Sherman Cárdenas.



El remate del partido, tanto Once Caldas como Boyacá Chicó tuvieron posibilidades para sentenciar otra historia. Dayro anotó un gol que fue invalidado por fuera de lugar y Henry Plazas inquietó el pórtico de Chaux a través de la media distancia. Al final, repartieron los honores con el 1-1.



¿Se perdió los goles de Once Caldas 1-1 Boyacá Chicó? Véalos acá: