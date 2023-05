Dueños del Huila van con todo: lucha del descenso y ¿nuevo estadio?

Los dueños de Independiente del Valle, uno de los fenómenos del fútbol suramericano, aterrizaron en Colombia, concretamente en Atlético Huila, en las últimas horas.

La auténtica bomba del mercado de la Liga Betplay I 2023 sorprendió a todos pero en realidad fue un negocio con toda la planificación y la ambición que hizo del citado club ecuatoriano, dos veces campeón de Copa Sudamericana y finalista de Copa Libertadores (2106, perdió con Atlético Nacional), un modelo para admirar.



La pregunta obligada, al confirmarse la venta del club en Neiva, era: ¿por qué un equipo con compromiso en el descenso y líos de sede puede ser la punta de lanza del millonario Michel Deller y sus socios en Colombia?



"Vinimos a Neiva en octubre del año pasado. Conocimos la ciudad, conocimos a una gran persona como Juan Carlos Patarroyo (el presidente del Huila). Creo que la forma de ser de Juan Carlos fue la que nos motivó a invertir: es un club que no tiene una deuda importante ni una mala práctica directiva. Y acá estamos, es un proyecto, una realidad, y la idea es arrancar en el segundo semestre", comentó su nuevo presidente, Maruan David Issa en charla con El Tiempo.



Dos líos puntuales tiene: el primero, el compromiso con el descenso, en una temporada muy irregular en términos de resultados.



"Hay que tratar de terminar de la mejor manera este torneo, hacer 6, 7 puntos. Si ganamos 6, 7 partidos seguidos, estaremos más tranquilos para olvidarnos del tema del descenso y enfocarnos en el octogonal", explicó el directivo.



El segundo tema complejo es nada menos que el estadio Plazas Alcid, que está en un estado lamentable y tiene problemas incluso legales para su administración y remodelación.



"El estadio necesita, urgente, unas reparaciones por lo menos básicas para competir en el torneo, porque nuestra aspiración es clasificar a los cuadrangulares. Si llegamos a esa instancia y el fútbol nos acompaña, no queremos que el equipo tenga que irse a Armenia o a Ibagué. Queremos que la afición sienta que puede jugar. Eso es lo que tenemos hoy. Esperamos el apoyo del gobierno local. Ya con el tiempo, a mediano plazo, trataremos de tener una sede, un estadio, como ya los tiene Independiente del Valle", anunció David Issa.



En lo que no quiso comprometerse fue en un plazo preciso para empezar a dar resultados. Sí comentó que tienen la ventaja de llegar en medio de un estado de buena salud financiera y que, comparativamente con Independiente del Valle, allí llegaron cuando el club no estaba ni en segunda división y ahora son el fenómeno que son, basados en un esquema que busca primero la formación del ser humano y luego la del futbolista.