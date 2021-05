‘Nos eliminamos nosotros mismos‘: Alexandre Guimarães

Atlético Nacional finalizó su participación en la Liga colombiana I-2021 tras ser eliminado a manos de La Equidad, luego de igualar 2-2 en condición de local. Al final del partido, el técnico Alexandre Guimarães habló sobre este segundo fracaso del año y lo que viene en el futuro para el equipo verdolaga.



“Quedamos con un sinsabor tremendo, porque quedar fuera de jugar semifinal, habiendo hecho un buen torneo, pero así es el juego, debemos asimilar el golpe y pensar en la fase de grupos de la Copa Libertadores en donde tenemos que enfocarnos”, resaltó el brasileño.



Además, “sinceramente, creo que en lo futbolístico hicimos hasta el momento que íbamos 2-1 y tuvimos la oportunidad de ampliar la ventaja, ellos tienen una que no pudieron. Lo emocional pesó más en lo futbolístico, pero nosotros cuando estábamos en desventaja hicimos el juego que teníamos que hacer y estábamos bien. Desafortunadamente se nos fue el partido en lo emocional. Si el juego estaba 2-1, nosotros enteros teníamos que mantener la calma para buscar el tercero, pero nos fuimos del partido y ya fue a la brava que tuvimos algunos acercamientos”.



Sobre la gran cantidad de goles recibidos en los últimos tres partidos (siete en total) contando el de Copa Libertadores, Guimarães respondió que “los goles hay que analizarlos de acuerdo a las circunstancias del partido. En este juego, de los dos goles, fueron situaciones de balón parado, donde en una el jugador no puede cabecear solo. La jugada del penal, desde mi ángulo no la pude ver y luego fue un partido abierto donde no tengo porqué desesperarme de esta situación”.



En cuanto al análisis de los aseguradores, el estratega comentó que “nos eliminamos nosotros mismos. El rival ha hecho un torneo muy bueno, hizo su juego en los dos partidos y en el primer partido no tuvimos la productividad para conseguir un resultado diferente. Aprovechó sus ocasiones como es su estilo, pero más allá de eso sigo pensando en que nos eliminamos nosotros mismos”.



Sobre las dos eliminaciones en el semestre, donde quedaron afuera de la lucha por la Copa y la Liga, Alexandre señaló que “son dos situaciones diferentes, la eliminación de Copa apenas estábamos comenzando el trabajo, esta de la Liga es diferente porque el equipo ha crecido, es una situación inesperada, que cabe en el fútbol y teníamos la convicción que llegábamos al final del torneo. Voy a esperar que terminen los partidos de Libertadores, qué decisiones vienen de acuerdo al cambio de la presidencia del club y analizar qué es lo que sigue”.



Hablando sobre las variantes empleadas tras el 2-2, Guimarães explicó que “los cambios después que nos empatan, teníamos que arriesgar y pasamos a una situación que por momentos lo hicimos, y por momentos no. Nosotros hemos venido acá para plantear un trabajo que ha venido creciendo y se ha hecho muy bien, en este primer semestre, nos queda un objetivo que es avanzar a octavos de final en la Copa Libertadores y después ya veremos a final de mes para hacer el balance y pensar en el segundo semestre con las posibilidades de cambios”.



Finalmente, el técnico indicó que “a La Equidad hay que guardarle respeto, hizo un gran torneo. Para nosotros hicimos un gran esfuerzo, pero lastimosamente nos fuimos muy rápido del torneo. Asumimos riesgos y al final no conseguimos los resultados”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8