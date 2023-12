No gustó: polémica por Gallo, árbitro de la final Medellín vs Junior

Uno de los asuntos sensibles a la hora de las finales es la elección del árbitro y la del sábado no podía ser la excepción.

La final de la Liga BetPlay 2023-II, este miércoles entre Independiente Medellín y Atlético Junior, la dirigirá Nicolás Gallo.



Al juez tolimense lo acompañarán, como asistente número 1, Wílmar Navarro (Santander); asistente número 2, Dionisio Ruiz (Córdoba); cuarto árbitro, Diego Ruiz (Meta); VAR, Fernando Acuña (Boyacá) y AVAR, Jhon León (Caldas).



Vale decir que la última vez que le pitó al DIM fue el 26 de marzo de 2022 en el Hernán Ramírez Villegas para un 1-1 donde sacó 6 amarillas y 1 tarjeta roja. Mientras que, a Junior fue el 20 de noviembre de 2019 ante Nacional, ese día ganó el equipo de Barranquilla 2-0 y el juez mostró 8 amarillas. Ahí no está la polémica.



Lo que inquieta a aficionados antioqueños y barranquilleros es que Gallo estuvo sancionado 6 meses este año después de sancionar un penalti inexistente en un partido entre Nacional y Pereira en 2022. Hay que reconocer que en ese tiempo se hizo fuerte como AVAR e inclusive participó en la final de la Copa Libertadores 2022 y estuvo en el Mundial de Qatar como juez VAR.



Además, en este 2023 Gallo solo dirigió 9 partidos en Liga, tres de ellos en cuadrangulares: Nacional (0) vs Millonarios (1), Águilas (0) vs Tolima (4) y América (0) vs Nacional (1).



En el récord aparecen 5 juegos dirigidos entre Medellín y Junior, con 1 victoria para los antioqueños, 2 empates y 2 triunfos para los barranquilleros. Uno de esos empates fue en la final ida del 2016 en el Metropolitano, juego que terminó 1-1.



¿Por qué no dirige Wilmar Roldán? Porque es antioqueño y uno de los oponentes está en contienda. ¿Por qué no Andrés Rojas? Porque ya dirigió la ida de la final. Queda Gallo, por el bien del espectáculo habría que esperar que le vaya bien.