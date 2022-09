Santa Fe apunta a los ocho: saldrá a romper mala racha ante Nacional

Este jueves, a las 8:00 pm, Santa Fe recibirá en El Campín a Nacional, en un duelo pendiente por la fecha 13. Los de Alfredo Arias llegan con aire en la camiseta tras vencer el fin de semana a Unión Magdalena, colíder de la Liga Betplay II-2022.



Los cardenales librarán una dura batalla para romper con una racha negativa frente a los verdolagas en Bogotá. Además, no han tenido un semestre fácil enfrentando a los "grandes" y apenas han conseguido un buen resultado. Si superan al vigente campeón no solo se instalarán entre los ocho, sino que además se llenarían de confianza pensando en el remate del torneo.



El león no ha podido rugir como quisiera ante los grandes en la Liga II. Perdió con Junior, Medellín y Millonarios por 2-0; empató con América 1-1, y apenas pudo asustar al Tolima, cuando lo venció 2-1, aprovechando su mal momento. La tarea este jueves será defender su invicto como local, pues este semestre solo ha sacado buenos resultados: cuatro victorias y un empate.



Santa Fe tiene una cuenta pendiente con Nacional y es la de no haberlos podido vencer en los últimos ocho duelos. Nacional llega con un saldo a favor de seis victorias y dos empates. La última vez que Santa Fe ganó este duelo de rojos y verdes fue en El Campín, en el torneo clausura de 2017, cuando se impuso por 1-0, con penalti de Jhon Pajoy. Las últimas salidas en Bogotá terminaron 0-2, 0-0, 2-2 y en 2021-II, un 0-1 con tanto de Baldomero Perlaza.



El técnico Alfredo Arias, quien no podrá contar con Jonathan Barboza (expulsado ante Unión), también tiene en duda la presencia de Leandro Castellanos, quien salió lesionado en el primer tiempo, y Dairon Mosquera, quien se habría resentido de una lesión. La buena noticia para los capitalinos es el regreso de Harold Rivera, quien superó su molestia física y regresaría a la titular.



"Vamos a necesitar velocidad arriba y debemos seguir en el concepto de tenencia de pelota. Anímicamente estamos mejor, el equipo respondió bien y esperamos jugar mejor que el rival. Para este partido recuperamos a Harold Rivera pero perdimos a Barboza por la expulsión. Lo malo es que no podemos tener continuidad en las alineaciones. Son cosas que pasan y hay que corregirlas", comentó el técnico uruguayo.



A este partido, con el que se pondrán al día ambos equipos por Liga, Nacional llega con 22 puntos y ubicado en la quinta casilla, mientras que Santa Fe aparece décimo en la tabla con 21 unidades. Una victoria lo metería cuarto en la tabla.

Santa Fe vs Nacional

Día: Jueves, 29 de septiembre

Hora: 8:00 pm

Estadio: El Campín, Bogotá

Árbitro: Carlos Betancur

TV: Win Sports +



Posible alineación

​José Silva; Carlos Moreno, Jorge Aja, Geisson Perea, Jonathan Herrera; Carlos Sánchez, Harold Rivera; José Enamorado, Neider Moreno, Matías Mier; Wilson Morelo.