Nacional, a recuperar terreno en la Liga: visita a Águilas Doradas

Atlético Nacional visita este jueves a Águilas Doradas, por la fecha 14 en la Liga colombiana 2020. Encuentro a disputarse en el estadio Alberto Grisales desde las 6:10 de la tarde. Sin Juan Carlos Osorio, los verdolagas buscarán en duelo de equipos antioqueños una victoria que le permita escalar posiciones en la parte alta de la tabla. Al frente está Águilas que le urge sumar un triunfo para no perderle pisada al grupo de los ocho mejores del campeonato.



Tras un empate contra Junior, el conjunto verdolaga deberá conseguir en Rionegro los puntos que perdió en casa. Juan Carlos Osorio cumplirá la segunda de las tres fechas de sanción que le impuso la Dimayor, luego de ser expulsado en Bucaramanga. El risaraldense regresará en la fecha 16 contra Patriotas. Por ende, el asistente técnico Pompilio Páez será el encargado de dirigir al equipo.

"Es muy bueno competir contra equipos como Águilas Doradas, ellos tienen jugadores muy interesantes, con experiencia. Es un equipo que tiene lo suyo, esperemos que Atlético Nacional salga a buscar los 3 puntos y por eso pondremos el mejor equipo disponible", destacó Páez.

En cuanto a novedades en el equipo, Nacional presenta tres variantes con respecto al juego contra los ‘tiburones’. Regresa Aldair Quintana de su convocatoria con la Selección Colombia, Déinner Quiñones quien estuvo citado para el partido anterior, pero por un tema familiar se ausentó y Diego Braghieri se recuperó de una lesión cervical sufrida contra Envigado. “Déinner Quiñones tuvo un problema familiar en el partido contra Junior y por eso no estuvo, pero ya está entrenando y disponible para el partido contra Águilas Doradas. Diego Braghieri no tiene ningún problema para volver a jugar. Ha venido entrenando muy bien desde antes del partido contra Junior”, remarcó Pompilio.

Por su parte, tres serán las bajas del verde para este encuentro; Sebastián Guerra se va al microciclo con la Selección Colombia Sub 20, mientras que Estéfano Arango y Yair Mena no estarán por decisión técnica. Además, "Helibelton (Palacios) tiene un problema muscular, está en departamento médico y esperamos que esté vs América", explicó el asistente técnico.

Por su parte, Páez explicó la función de Yerson Candelo como lateral frente a la ausencia de Helibelton. “Yerson (Candelo) jugando como lateral, ubicamos a Jarlan como extremo falso, similar a la labor de James Rodríguez en el Everton. Quedándole la banda a Yerson, pero para que salga, depende de la temporización que el equipo tenga con la pelota. Él inició su carrera como lateral".

Finalmente, Pompilio declaró que es importante corregir los errores defensivos. "En los últimos cinco partidos nos han hecho 9 goles, debemos mejorar en la reacción del equipo tras la pérdida de la pelota, hacer mejor las coberturas, ganar los duelos. Reconocemos que no han sido los mejores comportamientos defensivos".



Águilas Doradas llega de igualar contra Millonarios en Bogotá y de sus 18 jugadores convocados, Aldo Leao Ramírez y Miguel Murillo son novedades en el esquema de Francesco Stifano. Por otro lado, Brayan Fernández y Jesús Rivas estarán ausentes por decisión técnica.



“Estamos motivados, sumar es importante para el grupo, día a día estamos trabajando para mejorar. En los últimos dos partidos sacamos el cero en nuestro arco y eso es positivo para enfrentar a Nacional, un equipo muy difícil, de los más grandes del país. No podemos dar ventajas y saldremos a buscar una victoria que nos permita acercarnos al grupo de los ocho”, destacó el jugador ‘dorado’ Carlos Henao.

Datos entre Águilas Doradas y Atlético Nacional

Águilas Doradas mantuvo su valla invicta en sus últimos dos partidos en la Liga 2020, con una victoria 3-0 contra Patriotas y un empate sin goles frente a Millonarios respectivamente. Christian Marrugo participó en cuatro de los últimos seis goles de Águilas Doradas en la presente campaña; anotó dos y asistió dos.



Atlético Nacional ganó seis de los últimos 10 partidos que jugó como visitante frente a Águilas Doradas en primera división, con tres empates y solo una derrota. Los verdolagas ganaron cuatro de sus seis partidos como visitante en la Liga (solo perdió contra Once Caldas). En la racha de victorias, anotó 12 goles y recibió cinco. Además, es el equipo que anotó más goles en el Campeonato 2020, marcó 26; nueve fueron de cabeza, también la mayor cantidad en el torneo.



Alineaciones probables



Águilas Doradas: Carlos Bejarano; Geovan Montes, Jeison Quiñones, Carlos Ramírez, Álvaro Angulo; Giovanny Martínez, Juan Pablo Díaz, Christian Marrugo, Juan Pablo Otálvaro, Jáder Obrian; Miguel Murillo.

D.T.: Francesco Stifano.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Yerson Candelo, Geisson Perea, Diego Braghieri, Christian Mafla; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez; Andrés Andrade, Déinner Quiñones, Jefferson Duque.

A.T.: Pompilio Páez.



Hora: 6:10 p.m.



Estadio: Alberto Grisales.



Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia).



VAR: Nicolas Rodríguez – Bogotá.



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8