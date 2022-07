Tolima y Millonarios preparan trueque: Nacional ve de reojo el negocio

El remate de la Liga Betplay I-2022 parece haber sido decisivo para aclarar el futuro de cuatro jugadores, en una historia que involucra a tres clubes: Deportes Tolima, Millonarios y Atlético Nacional. Los próximos días serán claves y podrían darse noticias. El mercado en Colombia cierra el 15 de julio y aún hay tiempo de mover fichas. ¿Les suenan estos fichajes?

Según información de los periodistas Pipe Sierra y Julián Capera, Tolima y Millonarios están avanzando en diálogos por un intercambio que involucra a los jugadores Daniel Cataño y Eduardo Sosa. El '10' antioqueño tiene 30 años y ha jugado en Bucaramanga, Pasto y DIM, mientras que el volante venezolano, de 26 años, ha estado en la MLS y además de Millos también vistió la camiseta de Jaguares en el FPC.



Este trueque solo será posible si se concreta la salida del portero ecuatoriano Alexander Domínguez, quien es pretendido por Liga de Quito, club que le hace coqueteos desde hace un buen tiempo para su regreso. Para que llegue Sosa el vinotinto y oro debe abrir espacio en su lista de extranjeros y la única posibilidad que tienen en mente es la de Domínguez. Cabe recordar que Once Caldas ya hizo una propuesta por el paraguayo Gustavo Adrián Ramírez y no convenció.



La salida de 'Dida', a quien le cobran la derrota en la final de ida ante Nacional, le abriría la puerta a un verdolaga. Aldair Quintana ve de reojo esta posibilidad, pues según dicen en Ibagué, podría ser el reemplazante del experimentado jugador del 'Tri'. Domínguez busca protagonismo y rodaje, puesto que jugará el Mundial con su selección y en Tolima no ve el panorama muy claro.



"Si Deportes Tolima logra cerrar la salida del portero Alexander Domínguez ofertará a Atlético Nacional por Aldair Quintana. Préstamo con opción de compra", contó Capera en las últimas horas.



Además de la posible salida de Sosa al Tolima, claro está, si se da lo de Domínguez al fútbol de su país, también se conoció que el central/lateral Andrés Murillo interesa al técnico Hernán Torres. Por ahora, solo resta esperar, en una semana se cerrará el mercado de fichajes en Colombia y los equipos tendrán que acelerar por sus nuevas figuras.