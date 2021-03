Alexis Henríquez calienta el Millonarios vs. Nacional: polémica frase

Millonarios y Atlético Nacional vivirán una nueva versión de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, este domingo en El Campín, por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2021. Muchos esperan por el partido entre albiazules y verdolagas, pues se juegan más que tres puntos este semestre: está en juego el orgullo entre dos grandes hinchadas.



Uno de los que vivió ese partido en varias ocasiones fue Alexis Henríquez, defensor central y referente de la reciente historia de Atlético Nacional; capitán y múltiple campeón de Liga, Superliga y Copa Libertadores, entre otros, hasta completar 12 coronas.



Henríquez fue invitado al programa ‘Saque Largo’, de Win Sports. Allí habló sobre lo que significa jugar en Bogotá contra Millonarios y aseguró que para Nacional no es problema jugar en la altura. Luego, lanzó una frase que encendió desde ya el próximo duelo entre bogotanos y antioqueños.



“La hinchada de Millonarios, con todo respeto, no mete presión”, aseguró Henríquez, quien no recibió el apoyo de esa sentencia de parte de John Mario Ramírez, recordado jugador de Millonarios en los noventa y reciente panelista del programa.