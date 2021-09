Con la afición a bordo, Millonarios despachó a Patriotas en El Campín

En el cierre de la octava jornada de la Liga BetPlay 2021-II, Millonarios recibió en el estadio El Campín a Patriotas. Duelo especial para la hinchada embajadora porque después de año y medio, por fin regresaron al máximo escenario de los capitalinos.



El primer tiempo inició con una clara iniciativa del conjunto local. Intentó presionar la salida del rival y elaborar rápidas contras. La tarea se hizo hasta la mitad, pues el primer cuarto de hora no tuvo llegada alguna.

Los boyacense se acercaron al minuto 23 con un remate lejano de José Leudo qué pasó muy cerca del pórtico local.



Al 25 llegaría una de las más claras del azul capitalino. Fernando Uribe recibió un pase bombeado de Hareison Mojica, luego de una magnífica pared, y cuando el goleador remató a portería, el zaguero Murillo se interpuso para evitar el peligro. Milagro en el área de Patriotas.



A la media hora llegó la gran polémica del encuentro. Daniel Ruiz recibió un balón largo dentro del área rival. El joven de 19 intentó bajarla de cabeza, pero nuevamente Murillo apreció. Ahora bien, los jugadores de Millos y el estadio entero pidieron pena máxima por una clara mano del defensor. El juez no vio nada e hizo caso omiso a los airados reclamos.



Sobre el final llegarían dos oportunidades clarísimas para el dueño de casa. Al 42’, el golero Carlos Mosquera protagonizó una salvada monumental después de un buen cabezazo de Mackalister Silva; al 45+2, el capitán bogotano se juntó con Mojica y entrando al área disparó de volea, pero su remate se fue desviado.



La segunda parte inició de la mejor manera para Millonarios. Mackalister recibió dentro del área y de cabeza habilitó a Uribe, que definió cruzado y abrió la cuenta en El Campín.



El atacante pereirano por poco sigue derecho instantes después. Cabeceó en el área chica y Mosquera se estiró pra sacar el balón de la raya. Posteriormente todo quedó anulado por fuera de lugar.



Patriotas movió el banco de suplentes y tuvo su primera clara al 57’. El lateral Posada corrió un balón profundo y alcanzó a quedar mano a mano con ‘Juanito’, pero se quedó sin ángulo para definir. Optó por jugar atrás con López y este sacó un remate que se fue alto.



Con el pasar de los minutos en Bogotá, la visita fue inclinando la cancha en su favor. Algo apenas lógico pues necesitaban un gol para igualar todo. Por su parte, Millonarios se fue quedando físicamente y tan solo pudo atacar a partir de contragolpes.



A diez del final, por poco se mete en un lío el golero Juan Moreno. Tras un remate lejano, que no parecía tener mayor complique, dejó un rebote corto. El delantero por sector derecho de Patriotas pateó de primera, pero Moreno evacuó.



Al minuto 41 llegó uno de los momentos más emotivos del duelo. Mateo Ramírez, hijo del fallecido e ídolo albiazul Jhon Mario, debutó profesionalmente con el equipo en el que brilló su padre y además recibió la banda de capitán. El estadio se deshizo en aplausos.



Finalmente no hubo tiempo para más. Millonarios se llevó una importante victoria en condición de local, a pesar de haber bajado el pie del acelerador en la segunda parte. Con este resultado cierra la octava jornada en la segunda casilla con 16 unidades.