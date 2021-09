Esteban Ruiz: ‘Millonarios me venía siguiendo desde hace rato’

Millonarios anunció la contratación de Esteban Ruiz, portero que llegó como agente libre al cuadro capitalino para afrontar lo que queda de la Liga BetPlay Dimayor bajo el mando de Alberto Gamero. El guardameta con paso en Equidad, DIM y River Plate de Paraguay habló en La Hora del Regreso, de La W, sobre su arribo al cuadro azul.



Habló de su llegada y que el interés es de hace mucho tiempo “Millonarios me venía siguiendo desde hace rato, desde niño, que estaba en Equidad. Gracias a dios se dio la oportunidad de estar aquí, ya que estoy libre”.



Mencionó cómo fue su experiencia por el fútbol del sur del continente “Cuando salgo de los preolímpicos no se llegó a un acuerdo con el DIM, llegó la pandemia y luego voy a Paraguay. Me pidió Mario Ara, que estaba contento con mi desarrollo y adaptación. Faltando una semana para iniciar el campeonato traen otro arquero, con un poco más de experiencia según ellos. Me dijeron que estaban contentos conmigo, que podía tener un arquero de peso para que aprendiera. A la tercera jornada sacan al entrenador, llega uno paraguayo. De un momento a otro no me tiene en cuenta, solo entrenaba y no vuelvo a ser convocado”.



Destacó el nivel de sus compañeros del arco “Está buena la competencia, ellos son excelentes arqueros y profesionales. Todos estamos con el mismo objetivo, sea el que tape, darle el mejor apoyo y salir campeón con Millonarios”.



Concluyó con la cercanía que tiene con algunos de los jugadores de Millonarios “Aquí hay compañeros que en juveniles había enfrentado, eso genera amistado. También hay con quienes compartí proceso en la Selección Bogotá, el grupo me ha acogido de buena manera, todos siempre ayudándome para adaptarme lo más rápido posible”.