Alberto Gamero: ‘hoy era un partido para circular más el balón’

Millonarios logró un triunfo importante en el estadio El Campín contra el DIM, en el duelo que cerró la jornada sabatina en la Liga BetPlay Dimayor. Los bogotanos mostraron calidad y categoría para manejar los pasajes del partido. Alberto Gamero, director técnico de los embajadores, habló en rueda de prensa sobre el compromiso.

“Hicimos cosas buenas, cometimos errores, pero hoy fue un partido intenso por parte de ambos equipos. Desciframos un bloque bajo medio que tuvo Medellín por momentos, ellos también nos llevaron a eso. Medellín también manejó el balón. Se jugó contra un gran equipo, se jugó mano a mano. Los hinchas del rojo quedan tristes, pero con la sensación de que salieron al frente. Los hinchas de Millonarios quedan tranquilos, pero hay que pasar la página” dando su balance del partido, destacando el trámite que le dieron sus dirigidos.



Le dio relevancia y crédito al rol de jugadores como Daniel Giraldo y Daniel Ruiz, que empezaron como titulares “Fue un partido brillante, me parece que los muchachos estuvieron bien. Vimos el video del partido contra Alianza, quedó la espina, buscamos mejorar eso. Giraldo le da presencia en la mitad de la cancha, le da fútbol. Al igual que Daniel, hay cosas que uno debe ver para aceptarlas. No soy de tener jugadores con el perfil cambiado, pero en el caso de Daniel es un jugador apto para ese sistema. Hizo un buen partido, para él y para lo que queríamos. Eso nos da oportunidad para ver que tenemos para el futuro”.



Destacó la labor de cada uno de los dirigidos, pero también, lo realizado en conjunto “Estamos trabajando, se lo he dicho al grupo. Para que estén en disposición, ellos lo hacen. Me gustó el equipo. Vi a Juan dándole tranquilidad al equipo desde atrás. Nosotros cuando no tenemos el balón, debemos defender con 10. Este equipo se caracteriza por pasar la línea del balón”.



Concluyó con el trabajo de Felipe Banguero, quien regresó a la titularidad después de varios meses sin ser tenido en cuenta “Es un triunfo bueno porque el equipo hizo cosas buenas, enfrentamos a un buen equipo que tiene una estructura sólida. En el caso Bangeuro, hoy fue inteligente para jugar, sabía qué hace mucho no jugaba, cuando podía salir lo hacía. Es un jugador de experiencia y jerarquía, se supo regular al momento de salir”.