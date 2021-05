¿Y ahí qué se hace, Gamero? Variantes para reemplazar a Kliver Moreno

El fin de semana pasado se confirmó una pésima noticia para Millonarios. Uno de sus jóvenes figuras, Kliver Moreno, se perderá lo que resta del torneo, según declaraciones del mismo Alberto Gamero.



El volante central salió lesionado durante el duelo de vuelta contra América y desde entonces no ha podido ponerse a punto. Por ahora se está a la espera del proceso de recuperación (cirugía o terapia).

Así las cosas, el conjunto albiazul pierde a una de sus piezas inamovibles del once titular. Kliver se ganó la titularidad rápidamente y se convirtió en la pareja ideal de Stiven Vega. Poderío físico, buen quite de balón, talla, primer pase preciso, relevos e intensidad son sus virtudes.



Con su salida obligada, Gamero deberá encontrar el sustituto ideal. Este futbolista no solo deberá cumplir con las tareas del canterano de 20 años sino además entrar en un módulo que tiene gran parte de sus movimientos sistematizados.



Por si fuera poco, el siguiente reto es sumamente complicado: Junior de Barranquilla en semifinales... Quizás uno de los aspectos que más deben trabajarse desde los entrenamientos pasa justamente por la parte defensiva, tarea que comparten, principalmente, defensores y mediocampistas de primera línea. Enfrentan a uno de los mejores ataques de Colombia.

Basado en lo anterior, en el Metropolitano podría plantearse un juego enfocado en controlar las embestidas rivales, mientras que en la vuelta, dependiendo bastante del sitio en donde se juegue, el objetivo primordial pasaría por tener la iniciativa (ataque o control, basado en el marcador global).

Las variantes del nacido en Floridablanca son dos: Juan Camilo García y/o Juan Carlos Pereira. Ambos tienen características similares en materia de juego organizativo y de posesión. La diferencia es que el primero “siente” más la fase defensiva (Pereira es más ofensivo), mientras que el segundo tiene muchísimo más recorrido, experiencia (García empezó a tener continuidad recién en 2020).



Con ello, podría plantearse un duelo de ida con García junto a Vega o incluso un triple pivote Pereira-Vega-García. Así se podría anular la generación del rival y apoyar la salida de los laterales con relevos.



Ya el partido de vuelta dependerá de como vaya la serie: En caso de necesitar una victoria, Pereira-Vega o incluso, como se vio en el Pascual Guerrero, Mackalister Silva-Vega; si se necesita aguantar, García-Vega con total seguridad.





Posdata: Los últimos dos partidos entre barranquilleros y capitalinos, jugados en la capital del Atlántico, tuvieron una particularidad. En 2020, el doble pivote fue Vega-García y el resultado fue 1-1 (Vásquez/Ditta en contra); en 2021, el doble pivote fue Vega-Pereira y el resultado fue 2-0 (Viáfara, Cetré).