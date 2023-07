Gamero habló del cansancio en Millonarios: 'Estamos poniendo el pecho'

El campeón de Liga BetPlay no tuvo el arranque que esperaba en el torneo del segundo semestre y aunque ha sacado dos empates, ante Deportivo Pasto y Pereira, Alberto Gamero prefiere ver el vaso medio lleno. El técnico de Millonarios se refirió al cansancio que tienen sus jugadores y que los atormenta en el inicio de Liga II-2023.



Antes de viajar a Estados Unidos, donde el albiazul jugará un amistoso ante el Crystal Palace inglés en el Toyota Park, Gamero tuvo una breve charla con Win Sports. Antes de abordar el avión, el técnico se refirió a la situación por la que pasa Millonarios, que no ha podido ganar sus dos primeros partidos de Liga. Muchos acusan al cansancio, por la cantidad de partidos jugados, del flojo arranque del campeón.



Lo primero a lo que hizo referencia Gamero fue que el partido contra el Crystal Palace, del colombiano Jefferson Lerma. Millonarios lo ve como una oportunidad para seguir creciendo y llenarse de motivos para seguir creciendo. "Es bonito e importante", mencionó.



Sobre los viajeros, el técnico samario recordó que por lesión el único que no hizo parte de los convocados fue el central Juan Pablo Vargas. El resto de la nómina es la misma que estuvo frente al Pereira. "Vamos a mirar cuando lleguemos cuáles van a estar disponibles pero lo importante es que los vamos a tener a todos".



Gamero también hizo referencia a las críticas por el flojo arranque de semestre: "No es raro dos empates, lo bueno es no perder. Podemos hablar de eso, que bueno que Millonarios no ha perdido sus dos partidos de entrada y saca arcos en cero. No todo es malo, hay cosas buenas. Uno de los inconvenientes el semestre pasado es que nos hicieron 25 goles, llevamos dos partidos con arco en cero".



El entrenador de Millonarios insistió en que "Les he dicho a ellos, fuimos campeones el semestre pasado pero estamos cometiendo errores. No hemos podido arrancar pero esto apenas está comenzando. Vamos a tratar de que no se vea pero hay cansancio, creo que a la fecha hemos jugado 44 partidos".



Reiteró Gamero que el cansancio no será impedimento para que luchen por entrear a los ocho y dar pelea por defender el título. "Va a haber cansacio y esto no se puede solucionar diciendo que hay cansancio. Otros equipos se van a descansar y nosotros tenemos que mirar fórmulas. Le estamos poniendo el pecho a esto y no vamos a buscar excusas que el equipo está cansado, tenemos una responsabilidad de entrar a los ocho y vamos a buscarla".