Michael Rangel apelaría: nuevo capítulo en 'novelón' con Tolima

El delantero Michael Rangel ha sido noticia en la última semana por cuenta de los supuestos actos de indisciplina, que le habrían cobrado en Deportes Tolima. El 'Rompe corazones' estuvo ausente ante Once Caldas y América de Cali, sin embargo, no había sido separado del grupo y se encontraba entrenando con normalidad.



La prensa en Ibagué aseguró el jueves que era un hecho que no seguiría en el vinotinto y oro, y que el mismo club había tomado la decisión de rescindirle su contrato, acusando "justa causa" por los hechos de indisciplina. Un día después, el 'novelón' de Rangel tiene un nuevo capítulo. Se aseguró que el delantero apelaría la decisión.

El periodista de Caracol Radio, Diego Rueda, contó en redes sociales que Rangel no se rendirá tan fácil. "Michael Rangel apelará la decisión que tomó Deportes Tolima de dar por terminado su contrato. El jugador considera que es injusto", aseguró.



El Rincón del Vinotinto, medio de noticias del equipo pijao, se cuestionó por la manera en la que la institución informó la salida de Rangel, sin dar más detalles de la situación. "El jugador Michael Rangel realizó entrenamientos con el Club Deportes Tolima hasta ayer; hoy ha finalizado el vínculo laboral con nuestra institución. A Michael agradecemos por el trabajo realizado y le deseamos éxitos en su carrera profesional", fue el mensaje que según el medio ibaguereño compartió la oficina de prensa del club en un grupo de WhatsApp.



Lo cierto es que Rangel no quedó a gusto con la decisión y sin muchas posibilidades en el mercado, peleará por seguir en la institución. Julián Capera, de ESPN, contó que la decisión no fue fácil porque hubo un grupo de jugadores que intercedió por él, reconociendo que no tenían centrodelanteros.



"Rangel entrenaba con el equipo pero la decisión era no contar más con él, ya se formalizó eso en tema de documentos. No hay comunicado pero se lo oficializaron a él. Durante la semana hubo una puja interna porque los directivos desde el sábado no querían contar más con él, pero algunos jugadores decían: 'ni siquiera es porque lo queramos. Caicedo está lesionado, el paraguayo se fue, no hay 9, a Mirando no le ha ido bien', pero la directiva con todas las pruebas tomó la decisión: despido con justa causa", contó el periodista.