Así se mueve mercado de fichajes para Liga 2022: oficiales y rumores

En medio de los cuadrangulares semifinales del torneo anterior, que terminó con el título del Deportivo Cali, varios equipos anunciaban sus primeros fichajes. Los clubes le dieron un "revolcón" a sus nóminas y han dado más de una sorpresa. Las noticias no terminan y a unos días del inicio de la Liga 2022-I, las altas y bajas siguen a la orden del día.



En FUTBOLRED lo ponemos al día con los movimientos en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, para la temporada que arrancará el próximo 20 de enero.

Deportes Tolima

​Altas: Álvaro Meléndez, Alexander Domínguez, Fabián Mosquera, José Moya, Raziel García, Michael Rangel, Bryan Rovira, Juan Camilo Angulo, Andrés Sarmiento, Jonathan Marulanda, Andrés Ibargüen.

Bajas: Álvaro Montero, Ómar Albornoz, Nilson Castrillón.



Deportivo Cali

Altas: Harold Santiago Mosquera, Sebastián Leyton.

Bajas: Juan Camilo Angulo, Jorge Arias, Jhojan Valencia, Andrés Arroyo.

Rumores: Aldair Gutiérrez, Yhormar Hurtado, Fabio Delgado.



Millonarios

Altas: Álvaro Montero, Larry Vásquez.

Bajas: Fernando Uribe, Daniel Giraldo, Harrison Mojica, Felipe Banguero.

Rumores: José Cuenú, José Sosa, Diego Herazo, Dayro Moreno, Nelson Deossa.



Atlético Nacional

Altas: Alexander Mejía, Jhon Duque, Daniel Mantilla.

Bajas: Geisson Perea, Alex Castro, Jonathan Marulanda, Bryan Rovira, Yeiler Góez, Brayan Córdoba.

Rumores: Carlos Darwin Quintero, Giovanni Moreno, Álvaro Angulo.



Junior

Altas: Juan Cruz Real (DT), Fernando Uribe, Daniel Giraldo, Miguel Ángel Borja, Yesus Cabrera, Ómar Albornoz, Nilson Castrillón.

Bajas: Arturo Reyes (DT), Éder Chaux, Marlon Piedrahita, Larry Vásquez, Jefferson Gómez, Daniel Moreno, Sebastián Herrera, Juan David Rodríguez.

Rumores: Francisco Meza



Deportivo Pasto

Altas: Kevin Riascos, Facundo Ospitaleche, Diego Sánchez, Luis Payares, Robert Harrys, Leiner Escalante, Santiago Orozco, Gilberto 'Álcatraz' García, Mateo Castaño, Mateo Garavito, Rubén Monjes, Facundo Boné, Geovan Montes, César Arias, Duvier Riascos.

Bajas: Almir Soto, Ray Vanegas, Hernán Pertuz, Mauricio Duarte.



Atlético Bucaramanga

Altas: Iván Rivas, Yeison Moreno, Jackson Montaño, Víctor Mejía, Jaime Giraldo, Ronaldo Tavera, Rodín Quiñones, Sebastián Gularte, Jefferson Mena, Mateo Cano, Francisco Rodríguez, David Gómez, Johan Caballero, Kevin Pérez, Jefferson Gómez.

Bajas: Álvaro Meléndez, Nicolás Carreño, José Cuenú, Alejandro Quintana, Juan Mosquera, Jhonnier Viveros, Dubán Palacios, Duván Sánchez, Eliser Quiñones, Santiago Montoya, Juan Pablo Zuluaga, Jhon Hernández, Andrés Felipe Correa, Santiago Montoya, Brayan Fernández.



Rionegro Águilas

Altas: Leonel Álvarez.

Bajas: David Valencia, Gelmin Rivas, Facundo Ospitaleche, Carlos Bejarano, Rubert Quijada, César Arias.

Rumores: Jonathan Álvez.



Santa Fe

Altas: Martín Cardetti (DT), Harold Rivera, Wilson Morelo, Matías Mier, Ezequiel Aguirre, Wilfrido de la Rosa, Alejandro Gutiérrez, José Silva, Yéiler Góez, Jerson Malagón, Harold Gómez, Fernando Coniglio.

Bajas: Grigori Méndez (DT), Ronaldo Dinolis, Johan Caballero, Iván Villalba, Matías Castro, Andrés Pérez, Exneyder Guerrero, Fabio Delgado, Enrique Serje, Miguel Nazarit, Aldair Valenciano, Alexander Mejía, Alexander Porras, Fainer Torijano, Kelvin Osorio.



La Equidad

Altas: Ronaldo Dinolis, Pablo Sabbag, Washington Ortega, Israel Alba, Yoiver González, Nicolás Palacios, José Estupiñan, Juan Pablo Gallego, Daniel Polanco, Jonathan Caicedo, Faber Gil, Carlos Rivas.

Bajas: Daniel Mantilla, John García, Cristian Bonilla, Diego Valdés, Omar Duarte, Jefferson Mena, Jean Carlos Pestaña, Mateo Castaño, Jean Fuentes, José Hernández.

Rumores: Aldair Valenciano.



América de Cali

Altas: John García, Juan Camilo Portilla.

Bajas: Héctor Quiñones, Joao Rodríguez, Jeison Lucumí, Jerson Malagón, Rodrigo Ureña, Geovan Montes.

Rumores: Jown Cardona, Dayro Moreno, Brahian Alemán.



Once Caldas

Altas: Brayan Córdoba, Diego Valdés, Éder Chaux, Marlon Piedrahita, Fainer Torijano, Felipe Banguero, Juan David Rodríguez.

Bajas: Harrison Otálvaro, Nicolás Messineti, Nicolás Palacios, Yoiver González, Cristian Higuita, Félix Micolta, Jéfferson Cuero, Edwin Laszo, Duván Viáfara y Brayan Angulo.

Rumores: Santiago Montoya, Rodrigo Ureña, Ayron del Valle.



Independiente Medellín

Altas: José Hernández, Andrés Ricaurte, Bryan Castrillón, Felipe Pardo, Ever Valencia, Luciano Daniel Pons, Bryan Castrillón, Stiven 'Titi' Rodríguez.

Bajas: Robert Harrys, Javier Reina, Leonardo Castro y Agustín Vuletich.



Envigado

Altas: José Barragán, Wilder Guisao, Henry Mosquera.

Bajas: José Hernández, Andrés Córdoba, Dennis Mena, Jonathan Lopera, Jáder Maza, José Hernández Chávez, Michell Ramos, Santiago Ruiz, Stiven Rodríguez y Yesid Yepes.



Alianza Petrolera

Altas: Carlos Moreno, Rubén Darío Manjarres, Royscer Colpa, Brayan Fernández, Daniel Moreno.

Bajas: Juan Camilo Portilla, Juan David Vélez, David Cuperman, Cléider Alzate, Bayron Garcés, Jairo Molina, James Sánchez.



Deportivo Pereira

Altas: Leonardo Castro, Líder Berrío, Harlin Suárez, Andrés Felipe Correa, José Luis Sinisterra, Santiago Montoya, Jader Maza, Dubán Palacios, Juan Pablo Zuluaga, Daniel Linares, Kevin Lugo.

Bajas: Diego Peralta, Carlos Marmolejo, Aldair Gutiérrez, Diego Sánchez, Cristian Florez, Gilberto García, Mateo Cano, Fabio Burbano, Bryan Castrillón, Wilfrido de la Rosa, Franco Arizala y Ever Valencia.



Jaguares

Altas: Juan Carlos Castellano, Joel Infante, Geremías Meléndez, Jhonier Viveros, Jarlin Quintero, Andrés Arroyo.

Bajas: Yulián Anchico, Israel Alba, Diomar Díaz, José Barragán, Dairon Valencia, Fabián Mosquera, Wilder Guisao, José Luis Marrufo.



Unión Magdalena

Altas: James Sánchez, Stiwar Mena, Mateo García, Jonathan Lopera, Edilberto Gómez, Carlos Bejarano.

Bajas: Johan Wallens, Ivan Iseda, Diego Ruiz, Jossymar Gómez, Miguel Ospino.



Cortuluá

Altas: Manuel Suárez (DT), Sebastián Herrera, Luis Caicedo, Juan Manuel Valencia.

Bajas: Jaime de la Pava (DT), Ramón Córdoba, Juan Domínguez, Juan Camilo Roa, Eber Moreno.



Patriotas

Altas: José Luis Moreno, Leonardo Flores, José Gabriel Ramírez, Diego Ruiz, Arley Mosquera, Ángel Orelien, Jonathan Ávila, Marcilio Silva.

Bajas: Edgar Rito, Stiwar García, Kevin Aladesanmi, Yonatan Murillo, Héctor Solano, Martín Payares, Misael Martínez, Felipe Ávila, Jesús Arrieta, Santiago Orozco.