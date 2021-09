Medellín visita a Jaguares en un duelo clave para acercarse a los ocho

Deportivo Independiente Medellín visita este viernes, desde las 7:40 de la noche a Jaguares, por la novena fecha en la Liga II-2021. Tras la salida de Hernán Darío Gómez y con el campeonato colombiano como único camino para salvar el semestre, el conjunto antioqueño conducido por David Montoya como técnico encargado, buscarán conseguir su segundo triunfo en el campeonato que le permita acercarse al grupo de los ocho.



David Montoya, técnico encargado para este partido, habló sobre el trabajo del equipo para afrontar este encuentro que abre la novena fecha del campeonato profesional colombiano. “En esta semana de trabajo intentamos poner una pizca de alegría, de lo que sabemos y en lo que podíamos agregarle a algo. Respetamos el trabajo del ‘Bolillo’, sabíamos lo que estaba aportando a la institución e intentamos que el equipo tuviera más volumen de ataque, jugaran más y se diviertan más. Nada está del todo por perdido, hay que voltear la página y encarar con mucha decisión los próximos partidos”, indicó.



Además, el ex jugador poderoso y ahora entrenador de los equipos formativos comentó que “encontramos un grupo cabizbajo, el fútbol es de momentos, de oportunidades y ganando nos ponemos cerca de entrar a los ocho. Para mí es un momento lindo estar al frente del equipo, pero no vine a cambiar nada, llego a motivarlos, a reconquistar a los hinchas y que estén contentos”.



En cuanto a la charla con el nuevo técnico del equipo, el uruguayo Julio Comesaña, Montoya expresó que “hablamos un rato con el profesor (Julio Comesaña), me vio trabajar y confía en que podamos sacar un gran resultado contra un equipo difícil como Jaguares”.



Finalmente, el estratega habló sobre este rival, que, hasta el momento, no ha podido derrotar al poderoso. “Es muy complicado jugar contra equipos que estén peleando por no descender, hay que estar muy concentrados, sabemos las virtudes de ellos. Jaguares es un equipo reactivo y Medellín a donde vaya debe ser protagonista”.



Tres novedades fueron presentadas por el cuadro rojo en su nómina de 18 convocados; Juan David Mosquera, Leonardo Castro y Leiton Jiménez, aparecen en el listado, mientras que Víctor Moreno, Jean Pineda, Sebastián Hernández y Diego Herazo no fueron citados.



Datos entre Jaguares y Medellín



Por Liga colombiana, Jaguares e Independiente Medellín se enfrentaron en 12 oportunidades, con ocho triunfos para el poderoso y cuatro empates. En cuanto a goles anotados, Medellín convirtió 20 y recibió ocho. En Montería, se han disputado cinco partidos, con cuatro victorias rojas y un empate.



Medellín vuelve a jugar en el estadio Jaraguay, casi dos años después. La última vez que jugaron un partido allí, fue el domingo 13 de octubre de 2019, por la fecha 17 de la Liga II-2019, en aquella oportunidad ganó el conjunto antioqueño 0-1 con gol de Didier Moreno.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Leiton Jiménez, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Javier Reina; Vladimir Hernández, Edwar López, Agustín Vuletich.



D.T.: David Montoya (e).



Hora: 7:40 p.m.



Estadio: Jaraguay.



Árbitro:



T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8