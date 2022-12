Hazaña del Pereira y decepción del DIM: memes virales en final de Liga

Deportivo Pereira conquistó la estrella de Navidad frente al Medellín, en una histórica definición en penaltis, después del 1-1 en la ida y el 0-0 en la vuelta. El arquero Harlen 'Chipi Chipi' Castillo fue la gran figura en la tanda, donde atajó los cobros de Andrés Cadavid y Adrián Arregui.



El DIM se ilusionó con una nueva estrella pero se marchó del Hernán Ramírez Villegas con la decepción por no haberlo podido conseguir. No pudo evitar la caída en los penaltis 4-3.



Los memes y las burlas no pudieron faltar. Desde la presentación de Jhonny Rivera en la previa hasta el fallo de Cadavid.