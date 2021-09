Julio Comesaña, contento por la actuación del DIM sobre Once Caldas

En la cuarta etapa como entrenador, Julio Comesaña se estrenó con triunfo en un partido clave contra Once Caldas. Al final del encuentro, el uruguayo resaltó el cambio de mentalidad del grupo para remontar un marcador adverso.



"En lo personal, me siento contento, porque hay victorias de victorias. Rescato la entereza, el coraje, la actitud para voltear un marcador del primer tiempo, después que ellos anotaran a los siete minutos a través de un contraataque y después intentar con un trabajo ofensivo bien ordenado. Nos costó mucho, pero corregimos algunas cosas en el segundo tiempo, estuvimos bien ante la adversidad. Empatamos rápido y luego nos montamos en el partido, destaco la presión alta. Estoy contento por este resultado a pesar de las dificultades y las lesiones de los zagueros", destacó Comesaña.



Además, el estratega indicó que "revisamos que nos costaba mucho elaborar juego ofensivo, ellos entendieron, salieron con mucho vigor para el segundo tiempo y cada vez que recuperamos salimos en juego directo y logramos marcar goles muy bonitos".



Sobre las evaluaciones de algunos elementos del poderoso, Julio señaló que "no quiero hablar de individualidades, quiero destacar a todo el equipo. Nos costó mucho con las lesiones, ellos hicieron un gran partido y me deja muy contento su entrega".



El técnico fue enérgico en varios pasajes del encuentro y explicó que "soy una persona muy pasional, vivo cada partido al máximo. Haber tenido todo en contra, nos fortaleció, no puedo creer que algunos hinchas del DIM hubieran estado vociferando y mandando mala energía. Nosotros los queremos mucho y queremos que nos devuelvan el cariño, en casa no podemos sentir la tribuna en contra".



Finalmente, destacó la soltura del equipo para imponerse en un juego complejo. "Es normal tener tantas sensaciones. El cuerpo técnico no está para criticar a los jugadores, les dimos la confianza, se soltaron a jugar y no lo hicieron para complacerme. Si logramos darle continuidad, seguramente nos irá mejor".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8