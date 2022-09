Romero: ‘no he visto ningún video donde se refleje actos de racismo’

En la última resolución que publicó la Dimayor, por parte del Comité Disciplinario del Campeonato, la 056 de 2022, por la cual se imponen las sanciones de Fútbol Profesional Categorías “A” y “B”. En el Artículo 11º, se inició un proceso de investigación para el América de Cali, por los actos que acontecieron en el clásico contra el Deportivo Cali en el Pascual.

“En indagación. América de Cali S.A. (“América”) por presuntamente incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 10ª de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Asociación Deportivo Cali”.



Dichos numerales, hablan de la ‘responsabilidad por la conducta de los espectadores’, en el cual la plaza podría ser sancionada por una o varias fechas y aparte, el equipo recibiría una multa económica importante.



Tras conocerse el inicio de la indagación, se pudo conocer de primera mano por parte del presidente del América, Mauricio Romero, que el club respondió a la notificación, justificando con material probatorio su versión.



“Primero hay que recordar como es el mecanismo de sanciones que opera en la Dimayor. Es un ente aparte, que es el Comité Disciplinario con el cual nosotros como club no tenemos comunicación más allá de una cita formal que podamos hacer y que ellos nos puedan dar. En este caso particular del clásico, nosotros recibimos la notificación y respondimos con el material probatorio, que es nuestra justificación, donde en ningún momento hubo un tema de racismo, como lo que hicieron llegar a dar entender”.



Deben esperar que dictamine el Comité Disciplinario: “ya lo que toca es esperar, como ellos dicen que es materia de investigación, para ver qué puede salir de todo esto. Son varias cosas que el Cali denunció, una era eso, el otro el tema de lanzamiento de objetos a la cancha, son como algunas cosas que pusieron dentro su solicitud y nosotros respondimos. Para nosotros por más que el comportamiento no fue perfecto, creemos que el público se comportó bien y más allá de la posible situación con el capitán de ellos, la cosa funcionó bien”.



Dijo que incluso Germán Mera, no quiso seguir el protocolo que estaba dispuesto: “yo no he visto ningún video donde se refleje algún acto de racismo, más allá de la provocación que hubo desde tiempo antes. Al jugador se le solicitó formalmente que pasara por el túnel, como tenía que ser e hicieron todos los jugadores. Nuestra oficial de seguridad y América le prestó el acompañamiento al jugador para que lo pudiera hacer y no quiso, por el contrario, lo que hizo fue provocar a la hinchada”.



Por ahora solo resta esperar, que resuelve el Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor, si el club americano recibe alguna multa por este hecho o es absuelto de dicha investigación.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15