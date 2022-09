'Todo negativo': el 'borrachímetro' de Hernán Torres en el Tolima

La preocupación por el rendimiento del Deportes Tolima es evidente. El hincha del finalista del primer campeonato del año no quiere ni saber de la tabla, el último juego que ganó por Liga fue en la segunda fecha contra el Deportivo Cali. Fecha número 10, el entrenador Hernán Torres habló en rueda de prensa y se refirió a los supuestos actos extradeportivos dentro del plantel.

Durante las últimas semanas se ha hablado del comportamiento del entrenador al hacer públicas sus críticas a los arbitrajes correspondientes. La versión que asegura que hay situaciones ajenas al arbitraje que motivan al mal momento del equipo profesional podría ser la punta del icebearg. Javier Hernández Bonnet en ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio dijo: "algunos jugadores se han dado licencia para hacer cosas indebidas cuando están concentrados. No todo es arbitral, pero tampoco se ayudan al interior del Tolima, se ha salido del cauce. Son varios jugadores que no han respondido a la confianza que se les ha entregado al vestir la camiseta".



El entrenador Torres respondió en reda de prensa a las acusaciones: "Así como cuentan eso, deben contar también lo que hacemos aquí para que haya disciplina. Desde el año pasado se implementó el 'borrachímetro' todos los días, pasan y soplan; y hasta el momento ha sido todo negativo. Desde junio del año pasado se implementó eso para evitar las indisciplina; y los jugadores tienen que hacerlo todos los días les guste o no".



Estas declaraciones dejan un sabor incierto en los hinchas, pues el periodista habla de actos indebidos y el entrenador da por sentado la prueba de alcolimetría para los jugadores. Lo cierto es que el Tolima quedó afuera de la final de la Copa Colombia contra Medellín y en la Liga tiene 7 puntos de 27 posibles, ocupando una deshonrosa casilla 17. Este sábado desde las 6:00 p. m. en el esttadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el plantel tendrá la oportunidad para salir de las críticas y del mal momento por cuenta de los resultados.