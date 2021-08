Oficial: partidos de la cuarta fecha con VAR en la Liga BetPlay

Dimayor comunicó a través de su Twitter los partidos que tendrán la herramienta del VAR, para su desarrollo. En total, serán cuatro compromisos, donde la herramienta tecnológica tendrá presencia.



Estos son los duelos escogidos por parte de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, para la cuarta jornada de la Liga BetPlay Dimayor.



LIGA BETPLAY DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 4



Atlético Huila vs Deportes Quindío

Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Junior FC vs Deportes Tolima



💻⚽La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol determinó los siguientes partidos de la fecha 4 en la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2021 que tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR. ⚽💻



