El 'caballo' festejó con Millonarios: triunfo azul contra Águilas

El onceno de Alberto Gamero se ha caracterizado en este 2021-II por ir al frente. No fue la excepción contra Águilas Doradas, que llegó a cerrar espacios y defender a cómo dé lugar su arco. Triunfo por la mínima diferencia de los bogotanos.

Millonarios saltó a la cancha con varias novedades en su esquema, la entrada de Juan Moreno y Omar Bertel desde el vamos fueron las impuestas por Alberto Gamero. Por los lados del cuadro antioqueño, plantaron un 4-5-1, buscando hacer densidad en la mitad del campo, para que los azules no empezaran a internarse en la mitad de la cancha.



La propuesta de Millonarioe, cómo de costumbre, fue de ir al ataque. Su clásico 4-2-3-1, aplicando presión alta empezó a ser la constante. El posicionamiento de sus laterales sirvió para aumentar el volumen en la zona de volantes.



Los anuncios de parte del ataque azul empezaron a llegar. Un centro en diagonal sobró a Ángulo, dejando pasar el balón y Fernando Uribe remató a la salida de Valencia, pero el linea decretó fuera de lugar para anular la acción.



El camino para Águilas no arrancó de la mejor manera. Gelmin Rivas fue sustituido por lesión, en su lugar ingresó Jhonier Blanco. La posesión del balón en gran parte del primer tiempo fue azul, acudiendo a las diagonales y pases largos, pues los antioqueños llegaron a tener los 10 jugadores por detrás de la línea de la esférica. Intentando e hilvanado, llegando a tener el 71% del manejo pelota.



Las acciones del primer tiempo culminaron con un envión azul en ataque, pero una serie de rebotes no permitieron que se concretara el primer tanto, contando uno de ellos en Giraldo, que estaba en la trayectoria de remate de Román.



Para el segundo tiempo, Gamero envió a la cancha a Macalister Silva en lugar de Mojica, para que el volante y capitán abriera la cancha, aprovechando la velocidad de Román y Emerson.



Millonarios pasó a formar con 4-4-2 tras la salida de Mojica, dándole paso a Ricardo Márquez, que sería protagonista en el desarrollo del juego



La llave del gol en los azules se empezaría a tejer desde la banda. Misma iniciativa azul, al ataque, pero con los laterales hacia el centro. Andrés Román envió un centro en diagonal, pelota que sobró a todos los centrales, entró Márquez a rematar con el portero Valencia vencido.



La respuesta de Águilas en lo posicional fue inmediata, pasaron a formar con 4-4-2 en ataque, dándole doble obligación a Peñaloza, de ser el pivot para Blanco y ocupar la banda derecha cuando se perdiera la posesión. Marrugo tuvo un rol de ida y vuelta, buscando ser el generador de ideas, además de cumplir la función de marca junto a Pablo Díaz.



Pese al gol de Márquez, los azules no bajaron el ritmo, evitando una arremetida de la visita. Quiñónez ingresó al campo, buscando darle dinamismo en la cancha, aprovechó una pelota que quedó cercana a la banda izquierda, sacando un potente remate que atajó Valencia.



Águilas tomó las riendas y la pelota sobre el final del juego, Angulo sacó un potente remate de media distancia, Juan Moreno alcanzó a sacar la pelota, con seguridad



Millonarios continúa con paso seguro, la victoria dejó a los de Gamero con 25 unidades, cerca del líder Nacional, pero como punteros en la reclasificación.