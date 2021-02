Frío duelo La Equidad vs Once Caldas y justa repartición de puntos

La Equidad y Once Caldas no sufren por el frío ni por la altura. Y en se mismo clima de la tarde bogotana se disputó el duelo entre ambos en Bogotá, con puntos repartidos y poco que contar en materia de definición.



En el primer tiempo ambos tardaron en entrar en calor y apenas a los 17 minutos lo tuvo Once Caldas, cuando a Mendel García le faltaba decisión y le facilitaba el trabajo a Bonilla para salvar su puerta. Definía mal Kevin Salazar a los 19 y perdonaba a la hora de abrir la cuenta y así, con mucha exigencia física y poca claridad, se iba la primera media hora.



Increíblemente a los 39 se lo perdió de frente al arco Equidad con Mantilla, cuando se le adelantó el zaguero en la marca. Y de nuevo a los 42 Erazo fallaba en la definición pero provocaba un tiro libre sin peligro, para que al final del primer tiempo se fueran todos sin muchas opciones de gol claras.



A los 55 de nuevo se estrelló en el palo el remate de Mantilla desde el suelo, a lindo pase de Erazo, y a los 62 se animaba el visitante con Lemos pero el portero le ganaba el mano a mano.



El tiro libre de Otálvaro superó la barrera y pasó muy cerca del travesaño a los 73 y pudo ser para Once Caldas y luego, a los 80, intentó Pacheco, minutos antes del error de Jhon García con una sutil falta en el área que acabó en penalti, que no alcanzó para romper la paridad pues García, el del Once Caldas, estrelló la pelota en el palo.



Se acabó el tiempo y se fundió la intención y la necesidad de La Equidad de sumar en su casa.