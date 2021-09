¡Se buscan estrategas! Más salidas de técnicos en Liga BetPlay

La Liga BetPlay y sus equipos dejaron otra vez a dos desempleados más a la extensa lista, que por cierto, bate estadísticas en lo que va de torneos cortos en más de 20 años. La salida de Hernán Darío Gómez y Alfredo Arias del Medellín y Cali respectivamente, son ya nueve técnicos que han abandonado el cargo en lo que va del presente certamen, sin poder contar con el respaldo de sus equipos.



Los malos resultados, las decisiones dirigénciales, personales e incluso algunas inexplicables, como el caso del cuadro leopardo con Óscar Upegui, han sido las más recurrentes para terminar los contratos que los vinculaban. Pasto, Junior, Patriotas, Huila, Once Caldas, Santa Fe, Bucaramanga, Cali y Medellín, los clubes afectados por las decisiones o renuncias. Desde cortar un proceso y volver a buscar nuevamente el rumbo, complicaciones que tendrán.



Una idea o estilo de juego no se construyen de la noche a la mañana, mucho menos en dos o tres meses. Para que un equipo engrane conceptos, movimientos y química con un nuevo planteamiento, cuesta. Y es que el récord de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II ya está en el registro. De acuerdo a datos de Carlos Forero, estadígrafo del fútbol profesional colombiano.



Solo en dos campeonatos colombianos habían salido tantos técnicos en la jornada ocho. En 2006-II Y 2018-II abandonaron el cargo siete estrategas. En el caso del certamen de hace tres años, los despedidos fueron Flabio Torres del Pasto, Pedro Santos de América, Carlos Hoyos del Bucaramanga, Rubén Bedoya de Envigado, Juan Carlos Álvarez de Leones, Jorge Almirón de Nacional y José Rodríguez de Jaguares.



En el mundo se habla mucho de procesos constituidos para que un equipo pueda lograr buenos objetivos, pero los afanes de muchos clubes, las diferencias con la dirigencia terminan entorpeciendo las ideas, que en ocasiones, son buenas, especialmente en equipos que no tienen mucha trayectoria y en los que es común verlos pasar hoja tras hoja de vida en el banquillo técnico.



Desde la inversión, hasta el saber tolerar un tiempo la nueva idea de juego, para que surja efecto. La paciencia no es parte del vocabulario del fútbol colombiano, es costumbre ver la rotación hasta detrás de la línea. Construir a futuro los proyectos es el mejor camino, pocos se enfocan actualmente en Colombia para eso, sabiendo que en el mundo ejemplos hay.