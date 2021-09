Atención, Deportivo Cali: cambios en programación de la fecha once 

Este lunes, la Dimayor, a través de un comunicado oficial, notificó las modificaciones en la programación de la fecha once de la Liga BetPlay, en la que dos partidos tendrán nuevos horarios.



Deportivo Cali, que inicialmente jugaba el domingo 26 contra el Deportivo Pereira, se enfrentará este 24 de septiembre a las 6 de la tarde al matecaña; mientras que el Once Caldas se medirá con Alianza Petrolera este viernes, a las 8 de la noche, y no a las 7:40 como se había anunciado en un principio.

24 de septiembre



Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Once Caldas vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+/ Win Sports