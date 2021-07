Millonarios visita Pasto en busca de la primera victoria del semestre

Millonarios pasó la tusa del subcampeonato de la Liga BetPlay-I y está listo para volver a ser protagonista del campeonato colombiano, cuando este domingo, en el Departamental Libertad, se enfrente al Deportivo Pasto.

Sin refuerzos para el segundo semestre del año, Alberto Gamero confía en el equipo que llegó a la final del torneo anterior. Con un trabajo de cantera admirable junto a algunos jugadores de experiencia, el cuadro embajador arranca la temporada con un difícil reto: Deportivo Pasto.



Con 18 jugadores convocados, el elenco capitalino viajó a Nariño en busca de los primeros tres puntos. Con las bajas confirmadas de Fredy Guarín y Juan Camilo Salazar, quienes salieron del equipo, Gamero se aferra al estilo de juego demostrado y a la jerarquía que han adquirido sus dirigidos.



"Estoy tranquilo y feliz porque se ha mantenido al misma nomina, nunca nos sobra un jugador, tenemos una nómina para competir bien. El equipo está tranquilo, motivado, tenemos el equipo completo", dijo el DT en rueda de prensa.



Y añadió: "Aquí lo más importante es la recuperación, eso para nosotros es una tranquilidad y felicidad. Hay que mejorar la campaña del semestre pasado y la única manera es siendo campeones", precisó.



Novedades



Para el primer juego de la segunda mitad del año, Millonarios contará con Andrés Felipe Román, canterano y referente del equipo, quien seguramente será titular tras superar un difícil momento que lo alejó de las canchas durante varios meses por problemas de salud.



Por otra parte, Millonarios no tendrá en cancha a su estrella, Cristian Arango, ya que se encuentra tramitando la visa norteamericana para viajar con el equipo a disputar la Florida Cup.



Asimismo, el arquero Juan Moreno y el lateral Ómar Bertel son bajas para este encuentro. No entraron en la lista de convocados.



Alineaciones probables

​

Millonarios: Christian Vargas; Felipe Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas; Elvis Perlaza; Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, Émerson Rodríguez, Daniel Ruiz; Harrison Mojica, Fernando Uribe.



Deportivo Pasto vs Millonarios

​Día: domingo 18 de julio

Hora: 8:00 p.m.

​T.V.: Win Sports +.