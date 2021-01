Lesión de Palavecino, el gran dolor de cabeza del Deportivo Cali

El partido entre Deportivo Cali y Jaguares resultó muy cerrado, pero el uruguayo Alfredo Arias afirmó en rueda de prensa que su equipo fue superior en posesión del balón y mereció el triunfo con una diferencia más amplia.



Al mismo tiempo, el timonel ‘azucarero’ deslizó su preocupación por la lesión muscular del argentino Agustín Palavecino, que lo sacó del partido en el minuto 91 para el ingreso de Carlos Robles, y que este lunes se conocería su magnitud con los respectivos exámenes. “Palavecino tiene un fuerte golpe en un muslo y esperamos que no se haya roto alguna fibra”, explicó.



Es evidente que en el segundo tiempo la presencia de Jhon Vásquez por la banda derecha fue más productiva, a lo que el entrenador charrúa respondió: “El año pasado jugó muchas veces ahí y muy bien, contra Vélez y Envigado, por ejemplo. Yo soy el técnico y me gusta que mi equipo ataque y vaya adelante”.



Sobre la producción de su equipo señaló que “la idea no se cambia, lo que sí cambia es la estrategia, el sistema. Los carriles internos, con extremos, lo que sí hicimos fue tratar de adaptarnos a las características de los tres hombres que tenemos adelante, merecimos ganar ampliamente ante un rival que remató poco y defendió mucho. Tuvimos el 70% de tenencia, hicimos más de 500 pases contra 260 de ellos; de cualquier manera, merecimos ganar”.



También se refirió al debut de tres jugadores en concreto, los que empezaron el cotejo: “Los vi bien, creo que siempre el primer partido cuesta, pero son grandes profesionales y nos darán una gran mano. De Amores respondió en las pocas veces que lo exigieron, (Jorge) Arias es un jugador técnicamente bien dotado, tiene mucha calidad, y Marco (Pérez) se entregó hasta el último minuto. Todo el equipo estuvo muy bien”.



